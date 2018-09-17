Son zamanlarda çocuk tacizi iddiaları, davalar, yeni filmi Bohemian Rhapsody‘nin başrolü Rami Malek‘e saldırması ve daha sonra bu filmden kovulmasıyla gündemde olan Bryan Singer kariyerine Red Sonja filmiyle devam edebilir. Millenium şirketi bu filmin yönetmenliği için Singer’la görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bu proje son on yılda çektirilmeye çalışılmış ama farklı sorunlar nedeniyle bir türlü çekimlere başlanamamıştı. Robert Rodriguez filmi Rose McGowan‘ın başrolünde çekmeye niyetlenmişti, ama sonra projeden elini çekmişti. Film, Marvel’ın Conan çizgi-romanında yer alan savaşçı Kızıl Sonja karakterine odaklanacak. Red Sonja 1985’te ilk kez sinemaya taşınmıştı. Singer teklifi kabul ederse ikinci uyarlamaya imzasını atacak. Senaryoyu X-Men: First Class‘ın senaristi Ashley Miller kaleme alıyor.