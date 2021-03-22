Keanu Reeves, bir süredir çizgi-roman dünyasında kendisini gösteriyordu. BRZRKR isimli çizgi romanın fikrini bulan, Matt Kindt ile birlikte öyküsünü yazan ve Marvel çizerlerinden Ron Garney’le beraber çizgi romana dönüştüren Reeves, 615 bin gibi fantastik bir satış rakamına ulaşmıştı.

Bu büyük başarı doğal olarak Netflix’i harekete geçirdi ve çiçeği burnunda çizgi romancı Keanu Reeves ile film ve anime dizilerini içeren bir anlaşma imzaladı. BRZRKR, (Berzerker’in kısaltılmışı) uyarlamalarının başrolünde yine Reeves oynayacak. Zaten çizgi romanlarda da onun görüntüsü kullanılıyordu.

BRZRKR, B isimli bir yarı tanrı/yarı insan bir adamın 80 bin yıllık şiddetle dolu öyküsünü ekranlara getirecek.