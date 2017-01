Her yıl birkaç filmiyle yıla damgasını vuran, geçen yıl The Handmaiden, Age of Shadows, The Wailing gibi filmleriyle sıkça konuşulan Güney Kore sineması bu yıl da bütün türlerde filmler yapmaya devam edecek. Fazlasıyla üretken olan Kore’den çıkacak filmlerin hepsine takdir edersiniz ki yer veremedik. Epey kötü olacağı belli olan romantik komedileri ve aksiyon komedilerini yazıya dahil etmedim. Tanıdık oyuncuların rol aldığı, daha nitelikli gözüken filmleri tanıttım. Lafı uzatmayalım. Bu yıl G. Kore’de vizyona girecek onlarca filmden birkaçı…

Okja: Amerika-Kore ortak yapımı bir film. Yapımcıları arasında Brad Pitt’in de yer aldığı Okja yönetmen Joon-ho Bong’un canavara odaklanan ikinci filmi. Hatırlanacağı üzere Bong 2006’da The Host adlı filminde de bir canavarın terör estirmesini anlatmıştı. Bu yeni filmiyse The Host‘tan farklı olacak gibi görünüyor. Film, Mija adlı genç kızın Okja adını verdiği büyük bir hayvanı uluslararası bir şirketten korumaya çalışmasını konu alıyor. Başrolünü Seo-Hyun Ahn’ın üstlendiği filmde Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Lily Collins, Giancarlo Esposito, Steven Yeun, Woo-sik Choi gibi ünlü isimler de rol aldılar. Netflix filmi bu yaz yayınlayacağını açıkladı. Film, Güney Kore’de vizyona girecek.

Battleship Island: Çekimleri devam eden aksiyon filmi Battleship Island‘ı The Berlin File, The City of Violence gibi aksiyon filmlerinin yönetmeni Seung-wan Ryoo çekiyor. Bu yıl vizyona çıkarılması planlanan filmde Joong-ki Song, Jung-hyun Lee, Jung-min Hwang rol alıyorlar. Battleship Island, Kore’nin Japonya’nın sömürgesi olduğu dönemde geçip Japonya’nın 400 Koreliyi madenlerde çalıştırmak üzere Battleship Island adlı gemiye zorla bindirmesini, daha sonra Korelilerin özgürlükleri için mücadele etmelerini konu alıyor. Henüz filmden bir kare ya da bir tanıtımın yayınlanmadığını belirtelim.

Single Rider: G. Kore’nin Hollywood’ta da tanınan oyuncularından Byung-hun Lee’nin başrolünü üstlendiği Single Rider yönetmen Lee Joon-Young’un ilk uzun metrajlı filmi. G. Kore’de 22 şubatta vizyona girecek filmin konusu şöyle: Şirketi iflas eden Jae-hoon Avustralya’da yaşayan eşinin ve oğlunun yanına gider. Oraya vardıktan sonra ailesinin mutlu olduğunu görür. Fakat bir süre sonra eşiyle Avustralyalı komşusu Kris arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmeye başlar, olaylar (umarız etkileyici bir şekilde) gelişir. Filmin ilk fragmanı paragrafın üstünde.

Fabricated City: G. Kore sinemasından her yıl pek çok aksiyon filmi çıkıyor. Bu filmle de aksiyon, dövüş, efekt açısından Hollywood’tan çıkanlar kadar iyi oluyor. Fabricated City de bu yılın bol patlamalı, kovalamacalı filmlerinden. Park Kwang-hyun’un yönettiği, Ji Chang-wook’la Ahn Jae-hong’un başrolde yer aldığı film, oyun bağımlısı bir gencin cinayetle suçlanmasına, bu gencin bir hackerın yardımıyla bu cinayetin arkasında sırları ortaya çıkarma çabalarına odaklanıyor. Film, G. Kore’de şubatta vizyona girecek.

Drug King ve Fifth Column: Kore sineması denince akla gelen ilk isimlerden olan, hem Chan-Wook Park’la, hem de Joon-ho Bong’la üçer kez çalışan bol ödüllü aktör Song Kang-ho, Drug King‘in başrolünü üstlenecek. Inside Men‘in yönetmeni Woo Min-ho’nun çekeceği bu filmde Kang-ho illegal uyuşturucu piyasasının liderini oynayacak. Film bir adamın Busan’da uyuşturucu imparatorluğunu kurmasına odaklanacak. Çekimlere yakın zamanda başlanacak. Filmin bu yıla yetişeceği söyleniyor ama henüz vizyon tarihi açıklanmadı. Kang-ho’nun bu yıl vizyona girecek diğer filmi Fifth Column aksiyon-gerilim türünde. Film işinden kovulmasına 15 gün kalan bir dedektifin gizemli bir vakayı ve komplo teorilerini araştırmasını konu alıyor.

Special Citizen ve Silence: Uluslararası alanda da tanınan usta aktör Min-sik Choi’nin başrolünü üstlendiği Special Citizen‘ın merkezinde iki dönem üst üste belediye başkanı olan bir adamın politik hayatına odaklanacak. Başkan üçüncü kez de başkanlığını devam ettirmek isteyecek, olaylar gelişecek. Min-sik Choi’yi bu kez başkan rolünde izleyeceğiz. Silence‘a gelirsek… Gerilim türünde olan bu film, bir şirketin patronunun nişanlısının öldürülmesini, şüphelininse patronun kızının çıkmasını konu alıyor. Patronu Min-sik Choi oynadı. Jung Ji-woo’nun yönettiği Silence da bu yıl vizyona girecek. Filmin 2013’te vizyona giren Çin yapımı Silent Witness‘ın yeniden çevrimi olduğunu da belirteyim.

Nae Anae: Pairan filmiyle hatırlayabileceğimiz senarist-yönetmen Hye-seong Song dört yıl aradan sonra tekrar yönetmenlik koltuğuna oturdu. Kariyerinin yedinci filmi Nae Anae‘de Song klişe bir öykü anlatacak gibi görünüyor. Çekimleri devam eden film bir adamın Güney Asya’ya seyahati sırasında kaçırılan eşini kurtarma çabalarını konu alıyor. Gerilim türündeki filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

Claire’s Camera ve On the Beach at Night Alone: Kariyerine 18 film sığdıran ve durmadan film çekmeye devam eden senarist-yönetmen Sang-soo Hong bu yıl Korelilerin karşısına iki filmle çıkacak. 19. filmi On the Beach at Night Alone gelecek ay Berlin Film Festivali’nde galasını yapacak, yıl içinde Kore’de gösterime çıkarılacak. Bu filmin başrolünü The Handmaiden‘da izlediğimiz Min-hee Kim üstlendi. Film bir yazarın zorlu yaşamını anlatacak. Yönetmenin diğer filmiyse Isabelle Huppert ve Min-hee’li Claire’s Camera. Bu iki filmin bağlantılı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Sang-soo şu sıralar 21. filmini gene Min-hee’nin başrolünde çekmeye devam ediyor.

With God: Yılın fantastik filmlerinden. With God ilk kez 2010’da internette yayınlanan Singwa Hamgge adlı çizgi-romandan uyarlandı. İki bölüm halinde vizyona çıkarılacak filmin yönetmenliğini Kim Yong-Hwa üstlendi. Başroller Ha Jung-woo, Cha Tae-hyun, Ju Ji-hoon, Lee Jung-jae’ye teslim edilmişti. Filmin konusu şöyle: İnsanları seven ölüm meleği Gang Rim ölen Ja Hong’a öteki tarafa kadar eşlik eder. Ölüm meleklerinin öbür tarafta 49 gün boyunca bekletilip sınavlara tabi tutulan insanlarla iletişime geçmelerine izin verilmemektedir. Ama Gang Rim dayanamayıp Ja Hong’un işlerine karışır, olaylar gelişir.

Namhansanseong: Çekimlerine kasımda başlanan bu film, 1636 yılında geçiyor. Joseon’un ülkesi Qing’in saldırılarına maruz kalırken Kral Injo ve onun eğitmenleri Choi Myung-kil’le Kim Sang-hun, Namhansanseong adlı şehirdeki bir dağda dışarıdan izole bir şekilde saklanmaktadırlar. Burada saklanırlarken Choi krala Qing hanedanıyla görüşmelere başlamasında ısrar eder ama Kim buna karşı çıkar ve birbirleriyle mücadele etmeye başlarlar, olaylar gelişir. Hwang Donk-hyun’un yönettiği filmde Lee Byung-hun, Kim Yun-seok, Park Hae-ill, Park Hee-soon rol alıyorlar.

Villainess: Jung Byoung-gil’in yönettiği Villainess‘ın başrolünde Chan-wook Park’ın vampir filmi Thirst‘le dikkatleri çeken yetenekli aktris Kim Ok-vin (Kim Ok-bin) yer alıyor. En son dört yıl önce bir filmde rol alan Ok-vin bu filmde karşımıza katil Sook-hee rolünde çıkacak. Çin’de büyüyüp eğitilen Sook-hee farklı bir hayat amacıyla gerçek kimliğini saklayarak G. Kore’ye gelir. Burada iki adamla, katilleri eğiten gizemli bir adam olan Joong-sang ve gözetmen Hyun-soo’yla tanışır, olaylar gelişir. Başrollerde Ok-vin’e Shin Ha-kyun ve Sung Joon eşlik ediyorlar. Film, Nikita‘nın Kore versiyonu olacak.

House Above Time: Lost dizisiyle ünlenen, daha sonra Amerikan dizisi Mistresses‘de rol alan aktris Kim Yunjin memleketine dönüp House Above Time adlı filmde rol aldı. Lim Dae-woong’un yönettiği, Jo Jae-yun’un da rol aldığı bu film evli ve çocuklu, sıradan bir ev hanımının gizemli bir şekilde eşinin ölmesinden ve oğlunun kaybolmasından sonra değişen hayatına odaklanıyor. Eşinin ölümü ve oğlunun kayboluşundan sonra kadın hapse atılır, aradan 25 yıl geçince salıverilir. Kadın her şeyini kaybettiği evine döner.

Little Forest: 2016’da vizyona giren Chan-wook Park filmi The Handmaiden‘la ünlenen genç aktris Kim Tae-ri kariyerine Little Forest adlı filmle devam edecek. Yim Soonrye’nin yöneteceği film, Daisuke Igarashi’nin Ritoru Foresutu adlı manga serisinden uyarlanacak. Bu manga 2014 ve 2015’te Japonya tarafından sinemaya uyarlanmıştı. Filmin konusu şöyle: Şehrin zorlu şartlarından ve oradaki yaşamından bıkan Hye-won kırsal bölgedeki evine döner ve doğanın tadını çıkarmaya başlar. Hye-won’u Tae-ri oynayacak. Filmin bu yıla yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Yüksek ihtimalle 2018’de vizyona girecek.

Bluebeard/Sea Ice: Lee Soon-youn’un yazıp yönettiği Bluebeard, Seul’de kliniğini açan bir doktora odaklanan gerilim filmi. Doktor iflas edince kliniği elinden alınır. Arkadaşı durumunu öğrenince ona bir hastahanede iş bulur. Sonra doktorun adı pek çok cinayetle anılmaya başlar. Seri cinayetler kışın donan Han Nehri’nin erimesinden sonra parçalanmış bir kadın cesedinin ortaya çıkmasıyla patlak verir, olaylar gelişir. Film, Kore’de martta vizyona girecek.