Stanley Kubrick’in Calder Willingham ile birlikte 1956’da Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden uyarladığı Burning Secret, geçtiğimiz yaz ortaya çıkmış ve büyük merak uyandırmıştı. Senaryo 20 Kasım’da açık arttırmaya çıkıyor. Senaryonun filminin çekilip çekilmeyeceği bu açık arttırmaya bağlı.

Paths of Glory’yi çekmeden hemen önce yazdığı senaryoyu, büyük bir olasılıkla maddi destek bulamadığı için çekemeyen Kubrick, daha sonra pek gündeme de getirmemişti. Kitabın ve dolayısıyla senaryonun Lolita’yı andırıyor olması (erkek kahraman Lolita’da genç kızı elde etmek için annesiyle evlenirken, bu kitapta annesini elde etmek için oğluyla arkadaş olur) senaryoyu rafa kaldırmasına da neden olmuş olabilir.