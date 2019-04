Hollywood’ta her yıl birkaç büyük projenin çekimleri beklenenden uzun sürebiliyor. Fox’ın son X-Men filmleri Dark Phoenix ve New Mutants, Brad Pitt‘li Ad Astra ve daha nicesi… Her film planlandığı gibi çekilip kurgulanıp vizyona giremiyor, tam tersi çekildikten sonra beğenilmeyince çekimlere tekrar başlanabiliyor. Lionsgate stüdyosunun hazırladığı Chaos Walking de bu filmlerden. Aynı adlı distopik roman serisinden uyarlanan, senaryo grubunda Charlie Kaufman‘ın da yer aldığı bu filmin çekimlerine Doug Liman‘ın yönetmenliğinde Ağustos 2017’de başlanmış, filmin Mart 2019’da vizyona girmesi planlanmıştı.

Ama Lionsgate ilk kurguyu izleyip de “bu film gösterime çıkarılamayacak kadar kötü” diye düşününce bütçesi iyice şişecek olmasına rağmen bazı sahnelerin baştan çekilmesini ve filme yeni sahnelerin eklenmesini istedi istemesine de filmin başrolleri Tom Holland ve Daisy Ridley başka projelerle meşgul olduklarından 2018’de çekimlere başlanamadı. Çekimlere bir yıllık aranın ardından bugünlerde başlanabildi -yukarıdaki fotoğrafı Holland, IG hesabından paylaştı-. Üç hafta sürecek çekimlerden sonra stüdyo filmi kurtarmaya, gösterime çıkarılabilecek hale getirmeye çalışacak. Ama yazdığım gibi bütçe 100 milyon doları da aşacak. Kadınların olmadığı, herkesin (hayvanların da) başkasının düşüncelerini duyabildiği bir dünyada geçen film ancak 2020‘de vizyona girebilecek.

Liman sorunlu prodüksiyonlara yabancı bir isim değil. Yönetmen, Bourne Identity‘nin çekimlerinde pek çok sorun yaşamış, en sonunda stüdyo tarafından kovulmuştu. Bu filmden sonra Mr. & Mrs. Smith ve Edge of Tomorrow‘da da sorunlar yaşamıştı. Fakat sadece Jumper filmi gişede batmış, diğer filmleri bekleneni vermişti. Öyle ki Warner Bros. yakın zamanda Edge of Tomorrow‘un devam filmini duyurdu. Bakalım Chaos Walking batan Jumper‘a mı dahil olacak, yoksa onca paraya rağmen bütçesini çıkarabilen diğer filmlere mi? Bunu 2020’de öğreneceğiz…