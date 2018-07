Filipinli deneyimli yönetmen Erik Matti’nin son filmi BuyBust, aksiyon sineması severlerin kaçırmaması gereken bir film gibi duruyor.

Yönetmen: Erik Matti

Oyuncular: Son dönemlerin gözde aksiyon yıldızı Anne Curtis’e (In Your Eyes, The Gifted) Chutimon Chuengcharoensukying, Victor Neri, Joross Gamboa, Nafa Hilario-Cruz, Brandon Vera ve Nonie Buencamino eşlik ediyor.

Konu: Bir uyuşturucu kartelini çökertmek için Manila’nın gettolarından birine baskın yapan polisler, tuzağa düşer ve çevreleri kartel ve kızgın halk tarafından sarılır.