Fransız yönetmen François Ozon kariyerine hızını kesmeden devam ediyor. Ozon yeni filmini bir yıl önce duyurmuş, adının Alexandre olduğunu, filmin Alexandre, Emmanuel ve François adlı üç arkadaşa odaklandığını belirtmişti. Son haberlere göre filmin adı By the Grace of God/Grace a Dieu‘ye değiştirilmiş. Öte yandan Variety’nin haberine göre film sadece bu arkadaşlara odaklanmıyor, daha ciddi bir konuyu merkeze koyuyor. Ozon bu filminde 1980’lerdeki istismar vakasını anlatacak.

By the Grace of God rahip Bernard Preynat‘tan yola çıkarak kaleme alınmış. Katolik rahip Preynat 1986-1991 yılları arasında pek çok genci istismar etmiş, kurbanlar ancak yakın zamanda rahibi mahkemeye verebilmişlerdi. Ozon’un filminde Lyon’da ailesiyle birlikte yaşayan, çocukken rahip tarafından istismar edilen Alexandre’ın rahibin çocuklarla çalışmaya devam ettiğini öğrendikten sonra rahibin istismar ettiği Emmanuel ve François’yla gücünü birleştirmesini anlatılacak. Üç arkadaş sessizliği yıkmak ve adaleti getirmek için mücadele etmeye başlayacaklar. Ozon bu filminde Melvil Proupaud, Denis Menochet ve Swann Arlaud‘la çalıştı. Mars Films filmi Fransa’da 20 Şubat 2019‘da vizyona çıkaracak. Galası yüksek ihtimalle Berlinale’de yapılacak.