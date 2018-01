Sessiz sedasız çekilip ödül sezonuna damgasını vuran Call Me by Your Name‘in devamının çekileceği birkaç ay önce açıklanmıştı. Yönetmen Luca Guadagnino devam filmleri için Michael Apted’ın Up dizisinden ve François Truffaut’nun Antoine Doinel’li filmlerinden esinleneceği belirtmişti. Bilindiği üzere ilk film 1983’te İtalya’nın kuzeyinde bir yerlerde geçiyordu. Guadagnino ikinci filmin neredeyse on yıl sonra geçeceğini açıklamıştı. Yeni açıklamasındaysa devam filmiyle ilgili olarak şunları söylemiş: “Sanırım sıradaki bölüm Berlin Duvarı’nın yıkılışının ve Sovyet Rusya’nın bitişinin hemen sonrasında geçecek. Sonra insanların evlerini terk edip dünyaya dağıldıklarını göreceğiz. Şimdilik devam filmiyle ilgili söyleyebileceklerim bunlar”. Öte yandan Guadagnino müzisyen Sufjan Stevens’la ikinci filmde de çalışmayı planlıyor.

Peki ne zaman çekilecek film? Guadagnino’nun birkaç projesi var. Bu yıl Benedict Cumberbatch, Jake Gyllenhaal ve Michelle Williams’lı Let It Fall Back‘i çekecek. Sonrasıysa belli değil. Projeleri arasında Jennifer Lawrence’lı Burial Rites ve Tilda Swinton’lı Swan Lake de var. Guadagnino’nun yeni(den çevrim) filmi Suspiria ise bu yıl vizyona girecek.