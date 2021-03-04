bakınıztv David Fincher’ın Yeni Filmi Mank’tan İlk Fragman 2014'ten bu yana ilk kez bir uzun metraj için kamera arkasına geçen David Fincher'ın, Netflix'te yayınlanacak filmi Mank'ın ilk fragmanı yayınlandı....

seçki Apple İlk Oscar Yarışına Hazırlanıyor! Apple TV+ erişime açıldıktan kısa bir süre sonra The Banker filmiyle ödül sezonuna giriş yapmak istemiş ama bu filmin konu aldığı gerçek kişinin oğlu tacizle suçlanınca filmini yarıştan çıkarmak...