Apple TV+ erişime açıldıktan kısa bir süre sonra The Banker filmiyle ödül sezonuna giriş yapmak istemiş ama bu filmin konu aldığı gerçek kişinin oğlu tacizle suçlanınca filmini yarıştan çıkarmak...

The Devil All The Time, dinin ve tanrının inanç değil, kullanışlı bir araç olduğu bir bölgeden öyküler anlatıyor....