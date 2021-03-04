İlk olarak Canal Plus’ta Timothée Hochet’nin yarattığı diziyle ekranlara gelen konsept dizi Calls, AppleTV+’ta yer alacak.
Apple, hikayeyi dinleyerek yaşayacağımız dizi için olağanüstü zengin bir kadroyu bir araya getirince Calls, ilginç bir hal aldı. Fede Alverez’in yönettiği dizi 9 bölümde birbiriyle bağlantılı 9 telefon görüşmesini aktaracak.
Nicholas Braun, Clancy Brown, Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass, Karen Gillan, Judy Greer, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Nick Jonas, Riley Keough, Joey King, Stephen Lang, Jaeden Martell, Paola Nuñez, Pedro Pascal, Edi Patterson, Aubrey Plaza, Danny Pudi, Ben Schwartz, Aaron Taylor-Johnson ve Jennifer Tilly 19 Mart’ta yayınlanacak dizinin seslendirme kadrosunu oluşturuyor.
Fragman, farklı bir dizi izleyeceğimizi/dinleyeceğimizi gösteriyor.