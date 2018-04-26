Michael Fassbender, sinemadan kazandığını yine sinemaya harcamayı sürdürüyor. Yapımcılığını yaptığı yeni film Calm With Horses…

Yönetmen: Kısa filmlerinin ardından ilk kez bir uzun metraj yönetecek olan Nick Rowland.

Senaryo: Film, Colin Barrett’ın Young Skins kitabında yer alan öykülerinden uyarlandı.

Oyuncular: Cosmo Jarvis, Barry Keoghan, Niamh Algar

Konu: Film boksu bıraktıktan sonra bir majya ailesinin tetikçisi haline gelen bir adamın öyküsünü anlatacak. Kahramanımız aynı zamanda 5 yaşındaki otizm rahatsızlığı ile oğluna bakmaya çalışır.

Önemli Notlar: Filmin yapımcı koltuklarında Michael Fassbender, ile birlikte Conor McCaughan ve Daniel Emmerson var.