26 Nisan 2018
Michael Fassbender, sinemadan kazandığını yine sinemaya harcamayı sürdürüyor. Yapımcılığını yaptığı yeni film Calm With Horses…
Yönetmen: Kısa filmlerinin ardından ilk kez bir uzun metraj yönetecek olan Nick Rowland.
Senaryo: Film, Colin Barrett’ın Young Skins kitabında yer alan öykülerinden uyarlandı.
Oyuncular: Cosmo Jarvis, Barry Keoghan, Niamh Algar
Konu: Film boksu bıraktıktan sonra bir majya ailesinin tetikçisi haline gelen bir adamın öyküsünü anlatacak. Kahramanımız aynı zamanda 5 yaşındaki otizm rahatsızlığı ile oğluna bakmaya çalışır.
Önemli Notlar: Filmin yapımcı koltuklarında Michael Fassbender, ile birlikte Conor McCaughan ve Daniel Emmerson var.
kategori:sinema rotaları