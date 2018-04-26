Calm With Horses: İrlanda’dan Bir Mafya Öyküsü

Yönetmen koltuğunda ilk filmini çeken yetenekli isim Nick Rowland var.
yazar: 26 Nisan 2018

Michael Fassbender, sinemadan kazandığını yine sinemaya harcamayı sürdürüyor. Yapımcılığını yaptığı yeni film Calm With Horses…

Yönetmen: Kısa filmlerinin ardından ilk kez bir uzun metraj yönetecek olan Nick Rowland.
Senaryo: Film, Colin Barrett’ın Young Skins kitabında yer alan öykülerinden uyarlandı.
Oyuncular: Cosmo Jarvis, Barry Keoghan, Niamh Algar
Konu: Film boksu bıraktıktan sonra bir majya ailesinin tetikçisi haline gelen bir adamın öyküsünü anlatacak. Kahramanımız aynı zamanda 5 yaşındaki otizm rahatsızlığı ile oğluna bakmaya çalışır.
Önemli Notlar: Filmin yapımcı koltuklarında Michael Fassbender, ile birlikte Conor McCaughan ve Daniel Emmerson var.

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kategori:
sinema rotaları

yazar: Can Rende - Nis 26, 2018

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