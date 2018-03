The Diary of a Teenage Girl filmiyle tanıdığımız Marielle Heller üç yıl aradan sonra etkileyici, gerçek bir öyküyü aktaran Can You Ever Forgive Me? ile karşımızda olacak. Filmde Melissa McCarthy’yi komedilerinden farklı bir şekilde dramatik ağırlığı yüksek bir rolde izleyeceğiz.

Lee Israel’in aynı adlı otobiyografik romanından uyarlanan film yazarın çok ilgi çekici hayat öyküsünü anlatıyor. Zamanında Este Laudeer’den Katharine Hepburn’e kadar pek çok önemli ismin biyografilerini yazarak hayatını sürdüren Lee Israel, türün modası geçince işsiz ve parasız kalmıştır. Bulduğu eski bir mektubun çok para ettiğini gören Israel ünlülerin mektuplarının sahtelerini hazırlayarak hayatında yeni bir sayfa açar.

Jane Curtin, Richard E. Grant, Jennifer Westfeldt, Dolly Wells ve Anna Deavere Smith’in de yer aldığı filmin fragmanı iyi görünüyor.