Üst üste oynadığı filmlerde ve dizilerde olağanüstü performanslar ortaya koyan Elizabeth Moss bu sefer bir katili oynayacak. 1980 yılında Texas’ta görünür bir neden yokken baltayla Betty Gore isimli bir kadını öldüren Candy Montgomery’nin hayatını bir mini dizide canlandıracak.

Nick Antosca ve Mad Men’de beraber çalıştıkları Robin Veith’in yapımcılıklarını üstlendiği dizi Universal Television’ın çatısı altında hayata geçecek.

Moss, rolüyle ilgili “Bir süredir bir kadın anti-kahraman oynamak istiyordum. Robin Veith ile de uzun süredir yeniden çalışmak için de fırsat arıyordum. Bana rolü teklif ettiğinde tek cümle söyledim: Nereyi İmzalıyorum?” açıklamasını yaptı.