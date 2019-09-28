28 Eylül 2019
Bir dönem özel televizyonlarımızın favori korku filmi olarak ülkemizde defalarca yayın şansı bulan Candyman, Jordan Peele sayesinde geri dönüyor. Peele’in senaristliğini ve yapımcılığını yaptığı, Nia DaCosta’nın yönettiği film yine Clive Barker’ın klasik korku romanından uyarlanacak.
Geçtiğimiz hafta başlayan çekimlerle prodüksiyon süreci başlayan filmde Yahya Abdul-Mateen II başrolde yer alacak. Filmin esas büyük sürprizi ise 1992 versiyonunda Candyman’i oynayan Tony Todd’un geri dönecek olması…
Peele’in “Orijinal filme bir saygı duruşu niteliğinde bir devam filmi yazdım” diyerek anlattığı film, 12 haziran 2020’de ABD’de gösterime girecek.
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