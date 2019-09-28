haber Richard Kelly On Yıllık Arasını Noktalıyor 2001’de vizyona giren bilimkurgu filmi Donnie Darko‘yla ünlenen Richard Kelly bu filmden sonra beş yıllık ara vermiş, ardından Southland Tales filmiyle dönmüş ama bu filmi çok kötü eleştiriler alınca...

bakınıztv Black Mirror Beşinci Sezon Tarihi ve Fragmanı Netflix, antoloji dizisi Black Mirror Beşinci Sezon yayın tarihini açıklarken, yeni bölümlerden güzel bir fragman da yayınladı....

izlenim Us: Nefretle Büyüyen Bir Neslin Çocukları Trump Dönemi Sancıları Her nesil kendi canavarını yaratır. Trump sonrası dönemde ABD’lilerin en çok kendilerine sorduğu soru buydu. Neden muhafazakarların ele geçirdiği bir dünya yarattık? Bunu nasıl başardık? Bu...