Bir Cannes Film Festivali‘nin daha sonuna geldik sayılır. Festival yarın gösterilecek son filmlerle (Ahlat Ağacı ve Ayka) sona erecek. Ödül töreni iki gün sonra 19.00 sularında gerçekleştirilecek. Bu yıl Cannes, Netflix için kötü başlamıştı, aynı şekilde sona erdi. Bilindiği üzere Netflix beş yapımını Cannes’da göstermek ve Altın Palmiye için yarışmak istemişti. Ama Netflix filmlerini Fransa’da vizyona çıkarmak istemediği için filmlerinin Palmiye için yarışmasına izin çıkmamıştı. Cannes bu filmleri Palmiye için yarıştırmaya izin vermese de filmlerin yarışma dışı gösterilebileceğini söylemişti ama Netflix, Palmiye yarışından dışlandığı için tüm filmlerini festivalden çekme kararını almıştı.

Gündemde yer eden bu çekişmeden sonra Netflix festivaldeki bazı filmleri satın almaya çalıştı ama THR’nin haberine göre başarılı olamadı, en nihayetinde bu on günde küçük dağıtım şirketlerine yenildi. Yani yapımcılar filmlerin Amerika haklarını Netflix yerine daha küçük dağıtım şirketlerine sattılar. Örnek verirsek: Netflix, Asghar Farhadi‘nin Everybody Knows‘unu almak istedi. Ama hakları kazanan Focus oldu. Mads Mikkelsen‘li Arctic‘i Bleecker Street, Kolombiya’da geçip uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bir aileyi konu alan Birds of Passage‘ı ise The Orchard satın aldı. THR’nin haberine göre Netflix, Narcos‘la aynı temadaki Birds‘ü almayı çok istemiş, ki epey yüksek bir meblağ teklif etmiş yapımcılara, ama başarılı olamamış. Netflix’in küçük dağıtımcılara yenilmesinin tek nedeni filmleri vizyona çıkarmıyor olması. Yapımcılar filmlerin vizyona girmelerini istedikleri için teklif edilen yüksek meblağa rağmen Netflix’i tercih etmemişler.

Netflix bu yıl Cannes Film Market’ten sadece bir filmi, animasyon türündeki Next Gen‘i satın alabildi. Bu filme 30 milyon dolar ödedi Netflix. Animasyonun seslendirme kadrosunda Charlyne Yin’le Jason Sudeikis yer alıyor.