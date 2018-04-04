Cannes 2018’de Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış) Ödülü’nde kazananları belirleyecek jürinin başkanı Benicio Del Toro oldu…

Festival yaptığı açıklamada “Mükemmel bir aktör ve bir sinema aşığı” sözleriyle övdüğü Del Toro’yu “Sınır tanımayan bir yetenek” olarak tanımladı.

Uma Thurman’dan görevi devralacak olan Del Toro 2010’da Ana Yarışma Jürisi’nde yer almış, 2008’de Soderbergh’in Che’siyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Usta oyuncunun jüri başkanları arasına isminin yazıldığı festival 8-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.