Cannes Film Festivali 2017 Ödülleri, çarpıcı bir törenle sahiplerini buluyor.

Altın Palmiye

The Square – Ruben Östlund

Jüri Büyük Ödülü (Grand Prix)

120 Beats Per Minute! – Robin Campillo

En İyi Yönetmen

Sofia Coppola Beguiled!

En İyi Kadın Oyuncu

Diane Kruger Fatih Akın’ın In the Fade’indeki oyunuyla

En İyi Erkek Oyuncu

Joaquin Phoenix – You Were Never Really Here!

En İyi Senaryo (Eşitlik)

The Killing of a Sacred Deer – Yorgos Lanthimos

You Were Never Really Here – Lynne Ramsay

Jüri Özel Ödülü

Loveless – Andrey Zvyagintsev

Altın Kamera

Montparnasse Bienvenüe – Léonor Serraille

En İyi Kısa Film

A Gentle Night – Qiu Yang

Özel Mansiyon

Katto – Teppo Airaksinen

Cumartesi günü sahibini bulan ödüller ise şu şekildeydi:

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)

A Man of Integrity – Mohammad Rasoulof

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)

En İyi Kadın Oyuncu

Jasmine Trinca – Lucky

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)

En İyi Şiirsel Yorum

Barbara – Mathieu Amalric

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)

En İyi Yönetmen

Wind River – Taylor Sheridan

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)

Jüri Özel Ödülü

April’s Daughter – Michel Franco