Cannes Film Festivali 2017 Ödülleri

Cannes 2017'de ödüller sahiplerini buluyor.
yazar: 28 Mayıs 2017

Cannes Film Festivali 2017 Ödülleri, çarpıcı bir törenle sahiplerini buluyor.

Altın Palmiye
The Square – Ruben Östlund

Jüri Büyük Ödülü (Grand Prix)
120 Beats Per Minute! – Robin Campillo

En İyi Yönetmen
Sofia Coppola Beguiled!

En İyi Kadın Oyuncu
Diane Kruger Fatih Akın’ın In the Fade’indeki oyunuyla

En İyi Erkek Oyuncu
Joaquin Phoenix – You Were Never Really Here!

En İyi Senaryo (Eşitlik)
The Killing of a Sacred Deer – Yorgos Lanthimos
You Were Never Really Here – Lynne Ramsay

Jüri Özel Ödülü
Loveless – Andrey Zvyagintsev

Altın Kamera
Montparnasse Bienvenüe – Léonor Serraille

En İyi Kısa Film
A Gentle Night – Qiu Yang

Özel Mansiyon
Katto – Teppo Airaksinen

Cumartesi günü sahibini bulan ödüller ise şu şekildeydi:

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
A Man of Integrity – Mohammad Rasoulof

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
En İyi Kadın Oyuncu
Jasmine Trinca – Lucky

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
En İyi Şiirsel Yorum
Barbara – Mathieu Amalric

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
En İyi Yönetmen
Wind River – Taylor Sheridan

Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
Jüri Özel Ödülü
April’s Daughter – Michel Franco

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yazar: Can Rende - May 28, 2017

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