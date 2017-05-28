Cannes'daki master class'lar önemli sinemacıların samimi açıklamalarına ve görüş paylaşımlarına sahne oluyor....

Tarihin ilk Cannes Film Festivali iki kez düzenlendi. Araya savaş girince 7 yıl aradan sonra düzenlenen festival ilk kabul edildi....

Cannes Film Festivali başladı. Festivalin her tarafı güzel ama Cannes Film Market adı verilen, projelere finansman bulunduğu ve projelerin kadrolarının şekillendirildiği bölüm biraz daha güzel....