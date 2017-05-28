Cannes Film Festivali 2017 Ödülleri, çarpıcı bir törenle sahiplerini buluyor.
Altın Palmiye
The Square – Ruben Östlund
Jüri Büyük Ödülü (Grand Prix)
120 Beats Per Minute! – Robin Campillo
En İyi Yönetmen
Sofia Coppola Beguiled!
En İyi Kadın Oyuncu
Diane Kruger Fatih Akın’ın In the Fade’indeki oyunuyla
En İyi Erkek Oyuncu
Joaquin Phoenix – You Were Never Really Here!
En İyi Senaryo (Eşitlik)
The Killing of a Sacred Deer – Yorgos Lanthimos
You Were Never Really Here – Lynne Ramsay
Jüri Özel Ödülü
Loveless – Andrey Zvyagintsev
Altın Kamera
Montparnasse Bienvenüe – Léonor Serraille
En İyi Kısa Film
A Gentle Night – Qiu Yang
Özel Mansiyon
Katto – Teppo Airaksinen
Cumartesi günü sahibini bulan ödüller ise şu şekildeydi:
Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
A Man of Integrity – Mohammad Rasoulof
Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
En İyi Kadın Oyuncu
Jasmine Trinca – Lucky
Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
En İyi Şiirsel Yorum
Barbara – Mathieu Amalric
Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
En İyi Yönetmen
Wind River – Taylor Sheridan
Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış)
Jüri Özel Ödülü
April’s Daughter – Michel Franco