Cannes Film Festivali 2020 yılında gösterimlerini Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştiremese de seçkisini açıkladı. Başvuran filmlerin festival logosunu kullanarak tanıtımlarını yapmalarını sağlayacak bu destekleyici hareketle birçok yönetmen ve yapımcı bu yılı boş geçirmemiş olacak. Filmler eskiden olduğu gibi yarışma filmi, belirli bir bakış gibi gruplara göre sınıflandırılmadı ve özel bir kategorizasyon uygulandı.

Başvuran toplam 2.067 filmden seçilen 56 tanesi şöyle sıralandı.

The Faithful (Sadıklar)

“The French Dispatch,” Wes Anderson

“Summer 85,” François Ozon

“True Mothers,” Naomi Kawase

“Lovers Rock,” Steve McQueen

“Mangrove,” Steve McQueen

“Another Round,” Thomas Vinterberg

“ADN” (“DNA”), Maïwenn

“Last Words,” Jonathan Nossiter

“Heaven: To The Land of Happiness,” Im Sang-Soo

“Forgotten we’ll be,” Fernando Trueba

“Peninsula,” Yeon Sang-Ho

“In The Dusk,” Sharunas Bartas

“Home Front,” Lucas Belvaux

“The Real Thing,” Kôji Fukada

The Newcomers (Yeni Başlayanlar)

“Passion Simple,” Danielle Arbid

“A Good Man,” Marie Castille Mention-Schaar

“Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait,” Emmanuel Mouret

“Squad,” Ayten Amin

“Limbo,” Ben Sharrock

“Red Soil,” Farid Bentoumi

“Sweat,” Magnus Von Horn

“Teddy,” Ludovic et Zoran Boukherma

“February,” Kamen Kalev

“Ammonite,” Francis Lee

“Un Médecin de Nuit,” Elie Wajeman

“Enfant Terrible,” Oskar Roehler

“Nadia, Butterfly,” Pascal Plante

“Here We Are,” Nir Bergman

An Omnibus Film (Bir Omnibus Film)

“Septet: The Story of Hong Kong,” Ann Hui

The First Features (İlk Filmler)

“Falling,” Viggo Mortensen

“Pleasure,” Ninja Thyberg

“Slalom,” Charlène Favier

“Memory House,” Joao Paulo Miranda Maria

“Broken Keys,” Jimmy Keyrouz

“Ibrahim,” Samir Guesmi

“Beginning,” Déa Kulumbegashvili

“Gagarine,” Fanny Liatard ve Jérémy Trouilh

“16 Printemps,” Suzanne Lindon

“Vaurien,” Peter Dourountzis

“Garcon Chiffon,” Nicolas Maury

“Should the Wind Fall,” Nora Martirosyan

“John and The Hole,” Pascual Sisto

“Striding Into The Wind,” Wei Shujun

“The Death of Cinema And My Father Too,” Dani Rosenberg

Three Documentary (Üç Belgesel)

“The Billion Road,” Dieudo Hamadi

“The Truffle Hunters,” Michael Dweck ve Gregory Kershaw

“9 Jours a Raqqa,” Xavier de Lauzanne

Five Comedy (Beş Komedi)

“Antoinette Dans Les Cévennes,” Caroline Vignal

“Les Deux Alfred,” Bruno Podalydès

“The Big Hit,” Emmanuel Courcol

“L’origine du monde,” Laurent Lafitte

“Le discours,” Laurent Tirard

Four Animated Features (Dört Animasyon)

“Earwig and the Witch,” Gorô Miyazaki

“Flee,” Jonas Poher Rasmussen

“Josep,” Aurel

“Soul,” Pete Docter