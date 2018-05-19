Netflix’in Altın Palmiye yarışına alınmamasıydı, Netflix’in tüm filmlerini festivalden çekmesiydi, Nuri Bilge Ceylan’ın yarışmaya sonradan ama son gün ve son seansa dahil edilmesiydi derken bir Cannes Film Festivali daha sona erdi. Cate Blanchett’ın başkanlığını üstlendiği jüri ödüllerini dağıttı. Ne yazık ki Ceylan’a bu yıl ödül çıkmadı. Jüri bu yıla özel olmak üzere, daha önce verilmemiş Özel Altın Palmiye ödülünü Godard’a verdi. Lafı uzatmadan kazananlar şöyle:

Altın Palmiye: Hirokazu Koreeda / Shoplifters

Jüri Büyük Ödülü (Grand Prix): Spike Lee / BlacKkKlansman

En İyi Yönetmen: Pawel Pawlikowski / Cold War

En İyi Senaryo: Alice Rohrwacher / Happy As Lazzaro ve Jafer Panahi & Nader Saeivar / Three Faces

En İyi Aktris: Samal Yeslyamova / Ayka

En İyi Aktör: Marcello Fonte / Dogman

Jüri Özel Ödülü: Nadine Labaki / Capharnaüm

Altın Kamera: Lukas Dhont / The Girl

Özel Altın Palmiye: Image Book / Jean-Luc Godard