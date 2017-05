Avrupa’nın en büyük yapım şirketlerinden Studiocanal 2017-2018 yıllarında vizyona sokacağı filmlerini Cannes’da hem tanıttı, hem de pek çok ülkeye dağıtım haklarını sattı. Şirketin elinde pek çok film mevcut. Tanıttığı ilk film şu sıralar çekimleri devam eden The Tracking of a Russian Spy. Bu film gazeteci Mitch Senson’ın anılarından uyarlanıyor. Film, Senson’ın bir gece kulübünde Rus bir kadınla tanışmasını, onunla gizlice aşk yaşamasını, Amerika Rus-Amerikalı on kişiyi Kremlin lehine ajanlık yapma suçuyla tutuklayınca kadının kaybolmasını ve Senson’ın onu Rusya’da bulma çabalarını anlatacak. Rus kadını her zamanki gibi bir İngiliz, genç aktris Olivia Cooke, Senson’ı Logan Lerman canlandırıyorlar. Studiocanal bu filmi İngiltere’de 2018’de vizyona çıkaracak.

Şirket, İngiltere’de 10 kasımda vizyona girecek Paddington 2‘yi, çekimleri devam eden Liam Neeson’lı aksiyon filmi Hard Powder‘ı, animasyon türündeki Early Man‘i (Eddie Redmayne, Tom Hiddleston ve Maisie Williams seslendirme kadrosundalar) de tanıtıp sattı. Studiocanal, Fransız aktör Gilles Lelouche’ün ilk filmi Sink or Swim‘in yapımını Alain Attal’la birlikte üstlendiğini açıkladı. Lelouche bu filminde Guillaume Canet, Mathieu Amalric ve Virginie Efira’yı yönetti. Komedi-dram türündeki film, 40 yaşındaki bir adamın antropoza girmesini, bunu yüzme takımıyla atlatmaya çalışmasını konu alıyor.

Studiocanal, Fransa’da 14 haziranda vizyona girecek, Cedric Klapisch’in aile draması Back to Burgundy‘i de pek çok ülkeye sattı. Mike Newell’ın çekimlerine hızla devam ettiği The Guernsey filmini 37 ülkeye sattı. Newell bu filminde Lily James, Jessica Brown Findlay, Matthew Goode, Tom Cuertenay, Michiel Huisman, Glen Powell’la çalışıyor. Film, 2. Dünya Savaşı’nın ertesinde bir yazarın (James) Guernsey adasını ziyaret etmesini ve savaşla ilgili bir kitap yazmasını konu alıyor. Vincent Cassel’ın başrolünü üstlendiği Gauguin de başka ülkelere satıldı. Bu film, Fransa’da 27 eylülde vizyona girecek.