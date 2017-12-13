Yōichi Takahashi’nin efsanevi futbol animesi Captain Tsubasa, yeni bir diziyle geri dönüyor. Yeni bölümler nisan 2018’de yayında olacak.

Fernando Torres, Alexis Sánchez, Lionel Messi, Andrés Iniesta ve Alessandro Del Piero gibi oyuncuların futbola başlamalarını veya devam etmelerini sağlayan, çizgi romanı 100 milyonu aşan satış rakamlarına ulaşan, üç dizi versiyonu, filmleri çekilen efsanevi futbol animesi Captain Tsubasa geri dönüyor.

Nisan 2018’den itibaren Tsubasa’nın hikayesinin ilk yıllarını anlatan bir “yeniden çevrim” sayılabilecek dizi yayında olacak.

Toshiyuki Kato’nun yöneteceği bölümlerde eski karakterlerin yanısıra yeni rakipleri de göreceğiz.