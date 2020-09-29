Işık ve gölge denilince akla gelen en önemli ressamlardan biri olan İtalyan Caravaggio’nun hayatını anlatan Caravaggio’s Shadow filminin çekimlerine İtalya’da başlandı.

Michele Placido’nun yönetmenliğini üstlendiği film, 16. yüzyılda yaşayan ve tarihin en önemli ressamlarından biri olarak gösterilen Caravaggio’nun yetişkinlik dönemindeki sanatının yanı sıra hapis cezalarından ölüm düellolarına, aldığı idam cezasından trajik ölümüne kadar oldukça dramatik geçen hayatına farklı bir bakış açısıyla yaklaşacak.

Caravaggio rolünde Riccardo Scamarcio’yu izleyeceğimiz filmde İtalyan aktöre, henüz gizemi bilinmeyen “Shadow” rolünde Fransız aktör Louis Garrel ve Caravaggio’nun bir nevi ‘yardım meleği’ olarak bilinen Marquise Costanza Colonna rolünde ise ünlü Fransız aktris Isabelle Huppert eşlik edecek.

İngiltere’de ilk gösterimi yapılması beklenen filmin ilerleyen dönemde de öncelikli olarak Avrupa ülkeleri ve daha sonra dünyanın geri kalan ülekelerinde vizyona girmesi bekleniyor.