Şu sıralar dört bölümden oluşan BBC mini dizisi Collateral‘da rol alan İngiliz aktris Carey Mulligan’ın yeni projesi açıklandı. Aktris, On the Other Side adı verilen, aynı adlı otobiyografik kitaptan uyarlanacak filmin başrolünü üstlenecek. Vietnam Savaşı sırasında muhabirlik yaparken Vietcong’lar tarafından alıkonulan Kate Webb’e odaklanacak. Webb 23 gün boyunca alıkonulduktan sonra özgürlüğüne kavuşmuştu. Webb 23 günde yaşadıklarını derlediği kitabı On the Other Side: 23 Days With the Vietcong‘u 1972’de satışa çıkarmıştı. Muhabir, 2007’de 64 yaşındayken kanser yüzünden ölmüştü. Filmin yönetmeninin henüz belirlenmediğini, çekimlere 2018 baharında başlanacağını belirtelim.