seçki Jake Gyllenhaal Bu Yıl Dört Filmle Dönecek Gençliğinden beri fazla ara vermeden pek çok filmde rol alan, bunların bazılarında Oscarlık performanslar ortaya koyan Jake Gyllenhaal’ı bu yıl birbirinden farklı dört filmde izleyeceğiz. Aşağıdaki dört filmin de...

izlenim Bakınız Öneriyor: Drive (2011) Nicolas Winding Refn’i nasıl bilirsiniz bilmiyorum ama bir kesim, bu film sayesinde varlığını öğrendi. Filmin ana karakterini canlandıran Ryan Gosling’in sessiz oyunculuğuyla tüm duyguları nasıl anlattığını görmek için bile...