Bu hafta Julianne Moore’un feminist aktivist ve gazeteci Gloria Steinem’i oynayacağı açıklandı. My Life on the Road adı verilen filmi Julie Taymor yönetecek. Çekimlere başlanacak tarih henüz belirlenmedi. Haberlere göre bu filmin senaryosu henüz tamamlanmadı. Moore, Sebastian Lelio’nun Gloria adlı filminin ABD uyarlamasının da başrolünü üstlenecek. Öte yandan bugün Steinem’le ilgili ikinci film de duyuruldu. An Uncivil War adı verilen bu filmde Steinem’i İngiliz aktris Carey Mulligan oynayacak. Filmi Dee Rees yönetecek. Rees bu ay Netflix’te yayınlanacak, Mulligan’ın başrolünü üstlendiği Mudbound‘ı yönetmişti. Haberlere göre Mulligan-Rees’in filmi, Moore-Taymor’ın filminden önce çekilecek. Zira An Uncivil War‘un senaryosu tamamlanmış durumda. Çekimlere martta başlanacak.

Mulligan önceki filmi Suffragette‘te de kadınların haklarını savunan bir aktivisti oynamıştı. Aktrisi 2018’de Jake Gyllenhaal’lı Paul Dano filmi Wildlife‘ta ve İngiltere yapımı mini dizi Collateral‘da izleyeceğiz. Mulligan, On the Other Side filminde de rol alacak.