True Detective dizisinin üçüncü sezonunun hazırlıkları hızla devam ediyor. Birkaç ay önce dizinin başrolü Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali’ye teslim edildiği açıklandı. Bugün de Carmen Ejogo’nun diziye dahil olduğu açıklandı. Aktris 1980 yılında kaçırılan iki çocukla bağı olan Amelia Reardon adlı öğretmeni oynayacak. Ali’yse Arkansas polisi Wayne Hays’ı oynayacak. Yeni sezon Ozarks’ta geçecek, üç farklı zaman dilimindeki olayları anlatacak. İlk sezonda olduğu gibi on yıldan uzun bir zamana odaklanılacak. Dizinin yönetmenliğini Jeremy Saulnier üstlenecek. Senarist Nic Pizzolatto da dizinin bazı bölümlerini çekecek. Pizzolatto’nun 4. bölüm dışındaki tüm bölümleri tek başına yazdığını, 4. bölümü David Milch’le birlikte yazdığını belirteyim. Dizinin çekim tarihi henüz açıklanmadı.