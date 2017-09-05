Dominik Cumhuriyeti’nin bu yıl oscar’a gönderdiği Carpinteros, kısa listeye kalma şansı yüksek filmlerden…

Yönetmen: José María Cabral

Oyuncular: Orestes Amador, Ramón Emilio Candelario, Carlota Carretero

Konu: Ülkenin en sert hapishanelerinden Najayo’ya düşen Julián hiç tahmin etmediği bir yerde ve zamanda aşkı bulur. Yanelly ile işaret dili sayesinde anlaşan Julian, aşklarını yaşatmak için büyük çaba gösterecektir.

Film Sundance başta olmak üzere gösterildiği her festivalde büyük övgü aldı. Kısa listeye kalması şaşırtıcı olmayacaktır.