Carrie-Anne Moss, Hollywood’da kadın oyuncularla ilgili saçma standartları başından geçen bir olayla anlattı.

“Hollywood’da “Bir kadın oyuncu için 40 yaşına bastı mı, herşey değişir” sözünü çok duymuştum. Bu yaşa bastıktan iki-üç hafta sonra yaşadığım bir olay bunu kanıtladı. Elime geçen bir senaryoyu okudum ve beğendim. Başrolü oynayan orta yaşlı kadın karakter için hazır olduğumu menajerime bildirmek için aradım. “Bir yanlış anlaşılma olmuş, seni babaanne rolü için düşünüyorlar” yanıtını aldım. 39 yaşından 40’a geçerken, genç aksiyon yıldızından, babaanneye dönmüştüm. Hem de orta yaşlara hiç uğramadan”

“Erkek oyuncular alınmasın ama 70 yaşında hala aksiyon filmlerinde oynayan çok isim var. Kadınlar için ise 40 kritik sınır. Hollywood’un acımasız ve sinir bozucu görünmeyen yasalarından biri”

“Fransa başta olmak üzere Avrupalı kadın oyuncuların bu sorunu daha az yaşadığını görebilirsiniz. Orta ve ileri yaşlarda aldıkları rollerde güzelliklerini ve yeteneklerini sergileyebiliyorlar. İmrendiğim bir durum”