Tüm Hollywood taciz skandallarıyla çalkalanırken, yakın zamanda kaybettiğimiz Carrie Fisher’ın sapkın tiplerle nasıl mücadele ettiği de ortaya çıktı. TV yapımcısı ve yönetmeni Heather Ross, Carrie Fisher’ın kendisini nasıl koruduğunu anlattı:

“Sony’de çalışan Oscar ödüllü bir yapımcının tacizine uğramıştım. Olayı gözyaşları içinde yakın arkadaşım Carrie Fisher’a anlattım. Elimden tuttuğu gibi bir şarküteriye götürdü beni… Koca bir inek dili aldı, paketledi… Üzerine de “Eğer bir daha arkadaşıma ve başka bir kadına tacizde bulunursan, bir sonraki daha küçük pakette ineğin değil senin bir parçan olacak” notunu iliştirip tacizciye gönderdi.”

“Hollywood kadınlar için tacize uğramadan çalışılması olanaksız bir ortam… Kim olursanız olun, o kadar kolay tacize uğruyorsunuz ki suçu kendinizde aramaya başlıyorsunuz. Ben mi garip davrandım diye düşünüyorsunuz. Carrie tüm bu ortamın içinde güçlü durabilen ender kadınlardandı. Daha birçok arkadaşımdan Carrie’nin kendilerini nasıl koruduğuyla ilgili öyküler dinledim.”

Prenses Leia’yı biz de saygıyla bir kez daha selamlıyoruz.