Zamansız bir şekilde kaybettiğimiz, asi prenses rolünün sinema tarihinde en çok yakıştığı isim Carrie Fisher, 2008’de yazdığı otobiyografisi Wishful Drinking’de nasıl ölmek istediğini ve hayranlarınca nasıl hatırlanmak istediğini yazmıştı. Kendine has mizahıyla süslediği o bölümü aktarıyoruz:

“George Lucas, Star Wars çekimlerinin ilk gününde kostüm denemeleri sırasında yanıma geldi. Beyaz elbisem üzerimdeydi. Eğer bir uzay yolculuğunu canlandırıyorsak, yani bir gezegen yüzeyinde değilsek, elbisenin altına sütyen giyemeyeceğimi söyledi. Nedenini sorduğumda ise “Uzayda iç çamaşırı giyilmez” diye yanıtladı”

“Bunu çok büyük bir ciddiyetle söyledi. Sanki uzaya çıkmış ve insanların iç çamaşırlarını kontrol etmiş gibiydi.”

“Israr edince durumu “Uzay yolculuklarında ağırlıksız ortama girildiğinde, basıncın da değişme ihtimali ve dolayısıyla vücudun da genleşme ihtimali bulunur. Böyle bir durumda insanın kendi sütyeninde boğulma ihtimali doğar” sözleriyle açıkladı”

Carrie Fisher tüm bu anıyı aktardıktan sonra nasıl hatırlanmak istediğine de karar vermiş:

“Şimdi düşündüğümde öldükten sonra bu mükemmel bir anma cümlesi olurdu. Genç bütün hayranlarıma nasıl ölürsem öleyim şunu söyleyin: Ayışığında yüzerken, sütyeniyle boğuldu”