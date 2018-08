True Detective‘in ilk sezonunda yönetmen Cary Fukunaga‘yla dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto‘nun anlaşamadığını hatırlıyor olabilirsiniz. Zira Fukunaga-Pizzolatto çekişmesi ikinci sezonda da basına yansımaya devam etmişti. Şu sıralar Maniac dizisinin tanıtımlarıyla meşgul olan Fukunaga, True Detective hakkında da konuştu. Yönetmen dizinin, özellikle ilk sezonun hayranlarını şaşırtacak ifadeler kullanmış. Fukunaga, “True Detective‘in yenilikçi bir tarafı gerçekten de yoktu. Bir diğer suç dramasıydı,” demiş.

Bu yüzden dizinin en meşhur sahnesi olan Rust’ın (Matthew McConaughey) bir çetenin evine girdiği, daha sonra çeteyle çatıştığı sahneyi tek plan olarak çekmeye karar vermiş. Fukunaga bu sahneden önce “Haydi eğlenceli şeyler yapalım,” deyip altı dakika uzunluğunda olup hiç kesilmeyen bu sahneye imzasını atmış atmasına da Pizzolatto sahneden hiç memnun olmamış. Senarist bu sahnenin bazı bölümlerinin kesilmesini istemiş, lakin yönetmen kararında diretmiş ve sahne tek plan olarak kalmış.

Bu arada yönetmen, IT ve The Alienist hakkında da konuştu. Yönetmen, IT‘i yazıp yönetme teklifini kabul etmiş. Senaryoyu yazmış, kadroyu belirlemiş, çekimlere kısa bir süre kala ise filmden ayrılmıştı. Nedeni sorulduğunda “Bunun nedeni korkuydu. Stüdyo [Warner Bros.] beni kontrol edememekten korktu,” cevabını vermiş. Peki stüdyo korkmakta haklı mıydı? “Hayır, beni kontrol edemeyebileceklerini düşündüler. Ama ben tamamen işbirliği içinde olabilirdim. İşin en saçma tarafı da bu. Ben bir not gördüğümde ‘S..eyim sizi, katiyen olmaz!’ demem. Her zaman konuşulur, tartışılır” diyor. Kısacası yönetmen, stüdyonun kontrol isteği/korkusu nedeniyle projeden çıktı.

Bu filmi çekemeyen Fukunaga, The Alienist dizisini çekmek istemiş, senaryoları yazmaya başlamıştı ama TNT çekimleri erteleyince bu projeden de çekilmek zorunda kaldı. Dizi bu yıl yayınlanınca hem olumlu eleştiriler hem de iyi reyting aldı, IT de en çok hasılat elde eden korku filmlerinden oldu. Yönetmenin neredeyse dört yılını bu iki projeye harcadı ve nihayetinde ikisini de çekemedi. “[Dört yıl] Buharlaştı. Gitti. Hem de ara vermeden gitti. Bu dört yılda sürekli çalışıyordum,” diyor. Bu yapımları çekemeyen yönetmen neyse ki Maniac dizisinde sorun yaşamadan diziyi tamamlayabildi. Maniac eylülde Netflix’te yayınlanacak. Yönetmenin sıradaki projesi Jake Gyllenhaal‘lı biyografik film The American olacak gibi görünüyor.