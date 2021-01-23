Biraz magazin takip ediliyorsa Ben Affleck‘le Ana de Armas‘ın bir yıllık ilişkilerini noktaladıkları biliniyordur. Affleck’le de Armas’ın yollarını ayırdıkları gün aktörün evinin önündeki de Armas karton posterinin maskeli bir şahıs tarafından çöpe atıldığı fotoğraflar basına yansımıştı. Bu kişinin Casey Affleck olduğu iddia edilmişti ama aktör iddiaları yalanladı, posteri çöpe atan kişinin kendisi olmadığını söyledi. Öte yandan aktörün abisiyle de Armas’ın yolları ayrılmış olsa da Affleck, de Armas’ı bolca övdü.

Aktör, Marilyn Monroe‘ya odaklanan, yıllardır hazırlık aşamasında takılı kaldıktan sonra geçen yıl çekilebilen Netflix/Andrew Dominik filmi Blonde‘u izleme fırsatı elde ettiğini söyledi. “Ana gelecek sene Oscar’ı kazanacak. Henüz vizyona girmeyen Blonde adlı filmi izledim, seneye tüm ödülleri silip süpürecek,” demiş Affleck. Bizim de heyecanla beklediğimiz film, Netflix’in 2021-22 ödül sezonu için hazırladığı filmlerden. Aktrisi bu yıl bu film dışında No Time to Die‘da (8 Ekim) ve Affleck’li Deep Water‘da (13 Ağustos) izleyebileceğiz.