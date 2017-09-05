05 Eylül 2017
En son Gary Oldman’lı Darkest Hour‘ı çeken Joe Wright, John Williams’ın 1965’te kaleme aldığı, 2000’lerden önce pek bilinmeyen, ülkemizde yakın zamanda piyasaya sürülen romanı Stoner‘ı sinemaya uyarlayacak. Filmin başrolünü Casey Affleck üstlenecek. Senaryoyu Andrew Bovell kaleme alacak. Filmin yapımcılığını küçük bütçeli korku filmleriyle tanınan, Blumhouse şirketinin sahibi Jason Blum üstleniyor. Filmin çekim tarihi açıklanmadı. Stoner, fakir çiftçi William Stoner’ın çatışmalarla dolu evliliğine, aşkı buluşuna ve severek yaptığı işine odaklanıyor.
kategori:haber