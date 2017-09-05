haber Ben Affleck, Red Platoon Filmini Yönetebilir, Casey Affleck Başrolü Üstlenebilir Geçen yıl büyük umutlarla Live by Night filmini çeken ama bu filmi kötü eleştiriler alıp gişede batınca sıradaki filmi The Batman‘in yönetmenliğini bırakıp zor zamanlar geçiren aktör/yönetmen Ben Affleck...

haber Score: Etkileyici Bir Film Müzikleri Belgeseli Matt Schrader’ın Score: A Film Music Documentary isimli belgeseli fragmanıyla heyecanlandırdı. John Williams, Danny Elfman, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, Howard Shore, Alexandre Desplat ve çok daha fazlası kapılarını Shrader’a...

haber Triple Frontier’ı Netflix Alabilir, Başroller Affleck Kardeşlerin Olabilir Triple Frontier filmi yedi yıldır çekilmek isteniyor ama bir türlü çekilemiyor. Yönetmen JC Chandor çekimlere bu ay, Tom Hardy, Mahershala Ali ve Channing Tatum’ın başrollerinde başlamaya hazırlanırken Hardy senaryoyu...