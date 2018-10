Collider bugün David Lowery ve Casey Affleck ikilisiyle yaptıkları 30 dakikalık bir röportajı yayınladı. Affleck röportajda sıradaki filmi Light of My Life hakkında konuştu. “Tamamen kişisel bir film. ‘Hem yönetip hem de oynayabilir miyim, bunun altından kalkabilir miyim?’ diye düşünerek hazırladığım bir projeydi. David de epey yardımcı oldu bu konuda,” diyen Affleck bu filmini çoktan tamamlamış durumda. Küçük bir bütçeyle çekilen, bir babayla kızının ormanda kapana kısılmalarını konu alan filmi Affleck, Toronto Film Festivali’ne yollamış ama nedense reddedilmiş. Film ocak ayında düzenlenecek Sundance Film Festivali’nde gösterilebilir. Affleck’e bu filmde The Old Man and the Gun‘daki rol arkadaşı Elisabeth Moss ve Anna Pniowsky eşlik ettiler.

Öte yandan Affleck; Tom Hanks, Brad Pitt ve Edward Norton‘ın yapımcılığını üstlendiği HBO dizisi Lewis and Clark hakkında da konuştu. Yıllar önce bu dizinin çekimlerine başlanmış ama yönetmen John Curran ve görüntü yönetmeni, HBO’yla sorun yaşadıkları için çekimleri durdurup projeden çekilmişlerdi. HBO daha sonra bazı bölümleri baştan çektirdi ama proje tamamlanamadan rafa kaldırıldı. Affleck’e bu dizide Matthias Schoenaerts eşlik ediyordu. Dizi 1803’te geçip Amerikalı kaşifler Meriwether Lewis’le William Clark’a odaklanıyordu.

“Bu diziyi çekip çekmediğimiz konusunda emin değilim (gülüyor). Üzerinde çalışmaya başladık, devasa bir prodüksiyondu. Öykü bir grup kaşifle ilgiliydi, yapımı çok zordu. Bir ay boyunca çekimlere devam ettik ama sonrasında sorundan başka bir şey yoktu,” demiş. 300 Kızılderili figüranı bulmak, 200 kişiden oluşan ekibi dağın tepesinden, nehirin karşı tarafından atlarla birlikte getirmek, çekimleri de gününde tamamlamak çok zor olduğu için, bunlara bir çözüm bulunamadığı için proje tamamlanamamış. Bir gün tamamlanır mı bilinmez.