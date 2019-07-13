Catastrophe: Aşk Kediyi Öldürmez

Her şey bir kedinin bir kuşa aşık olmasıyla başladı.
yazar: 13 Temmuz 2019

Catastrophe, uzun süredir festivalleri dolaştıktan sonra en sonunda vimeo’ya düşen eğlenceli bir kısa animasyon komedi…

Yönetmen ve Senaryo: Hollandalı genç yetenek Jamille van Wijngaarden ilk animasyon denemesinde iyi iş çıkarmış.
Konu: Kısa durum komedisinde yaşadığı evi felaket bölgesine çeviren bir kedinin öyküsünü izliyoruz. Uzun süredir festivallerde dolaşan film en sonunda vimeo üzerinden yayınlandı ve haliyle hemen Vimeo Staff Picks arasına girdi.
Ayrıntılar: Kısa filmin müzikleri Hans Nieuwenhuijse’dan

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yazar: Can Rende - Tem 13, 2019

yazar: bakınız - Tem 13, 2019

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