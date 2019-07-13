13 Temmuz 2019
Catastrophe, uzun süredir festivalleri dolaştıktan sonra en sonunda vimeo’ya düşen eğlenceli bir kısa animasyon komedi…
Yönetmen ve Senaryo: Hollandalı genç yetenek Jamille van Wijngaarden ilk animasyon denemesinde iyi iş çıkarmış.
Konu: Kısa durum komedisinde yaşadığı evi felaket bölgesine çeviren bir kedinin öyküsünü izliyoruz. Uzun süredir festivallerde dolaşan film en sonunda vimeo üzerinden yayınlandı ve haliyle hemen Vimeo Staff Picks arasına girdi.
Ayrıntılar: Kısa filmin müzikleri Hans Nieuwenhuijse’dan
kategori:bakınıztv