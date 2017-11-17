Coen Kardeşlerin kaleme aldığı Suburbicon senaryosunu düzeltip Matt Damon’ın başrolünde sinemaya taşıyan George Clooney bu filmiyle epey olumsuz eleştiriler almış, film de Damon’a rağmen fazla kişiyi salonlara çekememişti. The Monuments Men’den sonra yönetmenlikte tekrar başarısız olan Clooney TV’ye dönmeye karar verdi. Aktör/yönetmen, Paramount Network kanalı için Catch-22 adlı romanı mini dizi formatında uyarlayacak. Dizinin yönetmenliğini de, başrolünü de üstlenecek. Böylelikle ER dizisinden yıllar sonra tekrar ekranlara dönmüş olacak. Dilimize Madde 22 adıyla çevrilen bu roman 1970’te Alan Arkin’in başrolünde Mike Nichols tarafından beyazperdeye uyarlanmıştı. Romanla ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.