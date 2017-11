George Clooney’nin Matt Damon’lı filmi The Monuments Men çok kötü eleştiriler almışsa da gişede batmamış, 154m$ kazandırmıştı. Fakat yeni filmi Suburbicon, The Monuments Men kadar şanslı değil. Clooney’nin Damon,...

Geçen yıl büyük umutlarla Live by Night filmini çeken ama bu filmi kötü eleştiriler alıp gişede batınca sıradaki filmi The Batman‘in yönetmenliğini bırakıp zor zamanlar geçiren aktör/yönetmen Ben Affleck...

Şu sıralar The Killing of a Sacred Deer filminin post prodüksiyonuyla meşgul olan Yorgos Lanthimos kariyerinde ilk kez bir dizi çekecek. Lanthimos, George Clooney’nin yapımcılığını üstlendiği On Becoming a God...