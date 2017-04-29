Cate Blanchett, kusursuz oyunculuğunun yanısıra her zaman risk alabilen, farklı şeyleri deneyebilen bir oyuncu. Ancak bu sefer büyük bir risk alıyor.

Bu yıl başında Anton Çehov’un Platonov’undan uyarlanan The Present’te oynayan ve sahneye yeniden ısınan Blanchett, sinema tarihinin en önemli filmlerinden birini sahneye taşıyacak.

Bette Davis’in Joseph Mankiewicz’in yönettiği “All About Eve”deki performansı, hala tarihteki en iyi kadın oyuncu performansı olarak gösterilir. Margo Channing’i canlandırmak her kadın oyuncunun rüyalarını süsleyen bir hayaldir. Blanchett, gelecek bahar Londra’da sahnelenecek tiyatro versiyonu için kendisine gelen teklifi tereddütsüz kabul etti.

Hollandalı yönetmen Ivo Van Hove’nin yöneteceği oyun, umarız bir şekilde ülkemize de ulaşır.