Nasıl yapabiliyor bilmiyoruz ama Cate Blanchett durmadan üretmeye devam ediyor. Bu yıl hem Stateless, hem de Mrs. America dizileriyle televizyonları şenlendiren iki Oscar ödüllü usta aktris, The Simpsons dizisinin The Way of the Dog adlı bölümüne de sesini vermişti. Bir süredir TV’ye odaklanan Blanchett beş filmle sinemalara dönecek. Aktrisi önce Guillermo del Toro‘nun dönem draması Nightmare Alley‘de izleyeceğiz. Bradley Cooper, Rooney Mara, Willem Dafoe, Richard Jenkins, David Strathairn, Toni Collette, Ron Perlman gibi yıldız isimlerin rol aldığı filmin çekimleri salgın sonrasında devam edecek. Filmin bu yıla yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Blanchett’ı bu filmde psikiyatrist rolünde izleyeceğiz.

Aktrisin sonraki filmiyse Adam McKay‘in Netflix için çekeceği Don’t Look Up adlı komedi filmi olacak. Salgın nedeniyle çekimleri ertelenen bu filmin de bu yıla yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Jennifer Lawrence‘ın başrolünde yer alacağı bu filmde Blanchett gökbilimciyi oynayacak. Film bir grup gökbilimcinin altı ay içinde bir meteorun Dünya’ya çarpacağını fark etmelerinin ardından insanları uyarmalarını konu alacak. Blanchett, Nightmare Alley ve Don’t Look Up‘ı aradan çıkardıktan sonra James Gray‘in sıradaki draması Armageddon Time‘da rol alabilir. Gray bu yeni filminde Donald Trump‘ın okulu Queens’e odaklanacak, film 80’lerde geçecek. Blanchett’ın rolü açıklanmadı. Filmde Trump’ın gençliğine de yer verilecek haliyle.

Gelelim diğer projeye, Borderlands‘e. Genelde prestijli dramalarda yer alsa da Blanchett zaman zaman gişe filmlerine de şans veriyor. Aktris iki yıl evvel Eli Roth‘un gişe filmi The House with a Clock in Its Walls‘da rol almıştı. 2021’de Roth’la ikinci kez çalışabilir. Roth sıradaki filmi Borderlands‘in başrolünü Blanchett’a teklif etti. Aaron Berg‘le Craig Mazin‘in kaleme aldıkları film popüler konsol oyunundan uyarlanıyor. Film kaderine terk edilmiş bir gezegen olan Pandora’da kutsal emanetlerin aranmasını konu alacak. Blanchett teklifi kabul ederse filmin kahramanı süper güçlü Lilith’i oynayacak. Aktrisin şimdilik son projesiyse durumu belli olmayan Lucy and Desi adlı biyografik film. Aaron Sorkin‘in kaleme aldığı, yönetmeni belli olmayan bu film aktris Lucille Ball‘un TV’deki kariyerine ve sevgilisi Desi’yle ilişkisine odaklanacak. Filmin çekilip çekilmeyeceği şimdilik belli değil. Çekilirse Amazon tarafından vizyona çıkarılacak.

Görüleceği üzere Blanchett projelerine proje eklemeye devam ediyor. Aktrisi yakın zamanda pek çok filmde, birbirinden farklı karakterlerde izleyebileceğiz.