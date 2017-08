Kariyerinde ilk kez çizgi-roman uyarlamasında (Thor: Ragnarok) kötü karakteri oynayan Cate Blanchett yakın zamanda bir ilki daha gerçekleştirebilir. Fantastikten bilimkurguya, komediye, politik gerilime, westerne dek pek çok türde rol alan Blanchett daha önce korku türünde rol almamıştı. Bu durum, Blanchett’ın Eli Roth’tan gelen teklifi kabul etmesiyle değişebilir. Roth şu sıralar The House With a Clock in Its Walls adlı korku filmi hazırlıyor. 1973’te piyasaya sürülen aynı adlı romandan uyarlanacak bu film. Başrolde Jack Black’in yer alacağı daha önce açıklanmıştı. Roth ikinci başrolü Blanchett’a teklif etti. Şu sıralar Richard Linklater’ın Where’d You Go, Bernadette filminde rol alan aktrisin şimdilik belli olan tek projesi, Aaron Sorkin’in kaleme aldığı Lucy and Desi.

Gotik korku türündeki roman yetim bir oğlanın amcasının yanına taşınmasını, amcanın vasat bir cadıya dönüşmesini, çocuğun kendisini sihir ve tehlikenin kol gezdiği bir dünyada bulmasını, daha sonra duvardaki saatin kıyameti getirebilecek bir alet olarak tasarlandığını fark etmesini konu alıyor. Amcayı Black oynayacak. Blanchett ise amcanın komşusu-en iyi arkadaşı, aynı zamanda onun gibi cadı olan Zimmerman’ı oynayacak -teklifi kabul ederse tabii ki-. Filmin çekim tarihi açıklanmadı.