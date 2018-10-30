1995 yapımı Bordertown mini dizisinden sonra konuk oyunculuk dışında dizilerde düzenli olarak rol almayan Cate Blanchett bunu FX’in yeni dizisiyle sonlandıracak. Haberlere göre Mrs. America adı verilen yeni dizinin başrolü Blanchett’ın oldu. Aktris bu dizide muhafazakâr aktivist Phyllis Schlafly‘e hayat verecek. 9 bölümden oluşan dizi 70’lerde geçecek, kadınların eşitlik haklarının değişikliği için mücadelelerine, Schlafly’nin beklenmedik tepkisine odaklanılacak. Diziyi Emmy ödüllü senarist Dahvi Waller (Mad Men) kaleme alacak. Blanchett yürütücü yapımcılığı da üstlenecek. Mrs. America, Blanchett’ın Amerika’da başrolünü üstlendiği ilk dizisi olacak. Dizinin 2019’a yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.