2013’ten beri rafta duran The Trial of the Chicago 7 filminin yönetmeni dün akşam duyuruldu. On yıl evvel senaryoyu Steven Spielberg için kaleme alan Aaron Sorkin filmin yönetmenliğini üstlenecek....

Bağımsız filmler yapan yetenekli yönetmen Richard Linklater ara vermeden üretmeye devam ediyor. Dazed & Confused‘ün devamı Everybody Wants Some!!, The Last Detail‘in devamı Last Flag Flying‘i ve dramedi türündeki...