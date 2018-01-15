Catherine Deneuve, #MeToo hareketinin fazla ileri gittiğini belirten 100 kadınla beraber bir deklarasyona imza atmış ve büyük bir tepki toplamıştı. Usta fransız oyuncudan bugün özür diledi ve deklarasyona açıklama getirdi:

“Mektup tacizin iyi bir yönü olduğu konusunu anlatmıyor. Yoksa imzalamazdım.”

“17 yaşından beri oyuncuyum. Doğal olarak birçok tatsız olaya tanıklık ettim. Birçoğuna müdahale ettim ve kadın dayanışmaları içinde yer aldım. Başka birçok oyuncudan yönetmenlerin ellerindeki gücü nasıl korkakça kullandığını dinledim. Bu durumları yaratan, travmaların oluşmasına neden olan daima “güç”. İnsanları güç ve mevki kullanarak istemedikleri şeye zorlamak. İnsanlara işlerini kaybetmemeleri karşılığında tuzaklar kuruluyor, kadınlar hayır diyemeyecek durumlara sokuluyorlar. Ruhları aşağılanıyor, dalga geçiliyorlar.”

“Çözüm, kızlarımızı ve oğullarımızı iyi eğitmekte. Doğru hukuki düzenlemeler yapıp adaleti en doğru şekilde yerine getirmekte. Ben hâlâ adalete inanıyorum.”

“Yine de bu dönemlerde sosyal medyanın gücüyle karar verme, yargılama ve lanetleme çok sağlıklı değil. Deklarasyona 100 kadın imza attı ve bazıları imzadan sonra çok çirkin açıklamalar yaptı, onlara da kesinlikle katılmadığımı söylemeliyim.” (Deklarasyonda imzası bulunan erotik film yıldızı Brigitte Lahaie tecavüzün zevk de verebildiğini açıklamıştı.)

“Bu arada Simone de Beauvoir’ın yazdığı, Marguerite Duras ve Françoise Sagan gibi isimlerin imzaladığı Manifest343’ü imzalayan “kaltaklardan” biri olduğumu ve illegal olmasına rağmen “kürtaj olduğumu” açıklayanlardan biri olduğumu hatırlatmak istiyorum.”

“Özgür bir kadınım ve her zaman öyle kalacağım. Bazı insanlar yayınlanan mektuptan alınmış olabilirler. Onlara, sadece onlara özürlerimi sunuyorum.”