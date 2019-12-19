“Cats, Tom Hooper tarafından sinemaya uyarlanıyor” haberi herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak özellikle görselleştirmede seçilen yol filmi büyük bir faciaya çevirmiş durumda… Basın gösteriminden sonra eleştirmenlerin yorumları, büyük bir felaketin yaklaştığını gösteriyor. Başlıktaki Boston Globe’dan Ty Burr’ün yorumu “Oh God! My Eyes!” başta olmak üzere yorumlardan dikkat çekenler:

Tom Hooper’ın, Jodorowsky’nin sürreel kabuslarına rakip yaratabileceğini, David Lynch’i geride bırakabileceğini, karanlık tanrı Cthulhu’yu etkileyip “heheheee” diye güldürebileceğini düşünmüyordum. Cats’i izlemek bilmediğiniz bir porno türünü izlemek gibi… Azmış tüylü şeytanlar süt kaselerine dillerini her daldırdıklarında FBI’ın sinemayı basacağını düşündüm – Kyle Buchanan, New York Times

Cats, The Room’un yetersiz oyuncuların yer aldığı ve ne yaptıklarını sadece teoride bilen sinemacıların çektiği bir versiyonu gibi… Teknik olarak bir filme benziyor, oynayanların bazılarını da tanıyorsunuz ama en iyi hali bile gerçekçillikten çok uzak. Yanlış anlamayın, Cats’i seyretmek zorundasınız. Olabildiğince sarhoş olun, en yakın arkadaşlarınızı yanınıza alın, benzersiz saflıktaki deliliğini kucaklayın. Bu kadar rahatsız edici bir filmi daha önce izlememiştim, bu yüzden alkışlıyorum. Laura Prudom, IGN

Cats, kedilerin başına, köpeklerden beri gelen en kötü şey… Ed Douglas, The Beat

Maalesef, bu dengesiz göz acıtıcı film, “hater”ların tahmin ettiği gibi büyük bir facia çıktı. Yarı sindirilmiş bir tüy topu gibi… Peter Debruge, Variety

Tom Hooper’ın Cats versiyonu büyük bir başarısızlık, çünkü Cats’i iyi bir oyun yapan her şeyi ıskalamış – Johnny Oleksinski, New York Post

Andrew Lloyd Webber’in müzikalinin film versiyonu görsel olarak bu dünya için fazla deli ama iyi bir film olmak için yeterince deli değil… Eric Kohn, indieWire

İlk önce şunu belirteyim… Ben bir kedi insanı değilim… Cats’i izledikten sonra şunu söyleyebilirim, artık bir sinema insanı da değilim… Alan Corr, RTE Ireland