Star Trek: Discovery dizisinin 2. sezonunun çekimlerine yeni showrunner Alex Kurtzman‘ın yönetmenliğinde başlandı. Dizinin showrunnerları Gretchen Berg ve Aaron Harberts, CBS’le bazı konularda anlaşamadıkları için diziden çıkmışlardı. Bunun üzerine CBS hem Discovery‘nin showrunnerlığını, hem de Star Trek evreninin yapımcılığını JJ Abrams’ın yönettiği iki Star Trek filminin senaristlerinden Kurtzman’a teslim etti. Evren sözcüğünden anlaşılacağı üzere CBS, Star Trek‘le ilgili pek çok yapım (mini dizi, sınırlı dizi, animasyon) planlıyor. Olası dizilerse şunlar:

Starfleet Akademi’yi konu alan bir dizi. Bu dizinin yaratıcılığını Marvel’s Runaways ve Gossip Girl‘den Josh Schwartz ‘la Stephanie Savage üstlenecekler.

‘la üstlenecekler. Konusu açıklanmayan sınırlı bir dizi.

Wrath of Khan öyküsünü konu alan sınırlı bir dizi. Kötü karakter Khan’ı en son Benedict Cumberbatch, Star Trek Into Darkness filminde oynamıştı.

öyküsünü konu alan sınırlı bir dizi. Kötü karakter Khan’ı en son Benedict Cumberbatch, Star Trek Into Darkness filminde oynamıştı. Konusu açıklanmayan animasyon dizisi.

Evet, olası diziler bunlar. CBS’le Kurtzman’ın anlaşmalarının şimdilik beş yılla sınırlı olduğunu belirteyim. Dolayısıyla beş yıl içinde bu dizilerden bazıları hazırlanıp yayınlanacak. Tabii ki beş yıl sonra evrenden, reytinglerden ve işbirliğinden memnun kalınırsa anlaşma uzatılabilir. Bu arada anlaşma Star Trek‘le sınırlı değil. Kurtzman ve şirketinin hazırlayacağı Star Trek dışındaki dizilerin de yapımcılığını üstlenecek CBS. Kurtzman daha önce Universal’ın Dark Universe’ünü hazırlamış ama ilk film The Mummy kötü eleştiriler alınca evrenden ayrılmıştı. Star Trek filmlerine gelirsek… Paramount şu sıralar Quentin Tarantino ve S.J. Clarkson’ın yöneteceği iki farklı film hazırlıyor.