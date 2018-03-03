Cesar Ödül Töreni dün akşam Fransa’da gerçekleştirildi. Yabancı dilde en iyi film dalında Oscar’a aday olamasa da yıl boyunca adından söz ettiren, 80’ler ve 90’larda geçip AIDS aktivistlerine odaklanan 120 BPM (Battements Par Minute) filmi en iyi film seçildi. Öte yandan törende İspanyol aktris Penelope Cruz‘a özel bir ödül takdim edildi. Ödülü Cruz’un Nine filmindeki rol arkadaşı Marion Cotillard sundu.

En İyi Film: 120 BPM

120 BPM En İyi Yönetmen: Albert Dupontel (See You Up There)

Albert Dupontel (See You Up There) En İyi Aktör: Swann Arlaud (Bloody Milk)

Swann Arlaud (Bloody Milk) En İyi Aktris: Jeanne Balibar (Barbara)

Jeanne Balibar (Barbara) En İyi Yard. Aktör: Antoine Reinartz (120 BPM)

Antoine Reinartz (120 BPM) En İyi Yard. Aktris: Sara Giraudeau (Bloody Milk)

Sara Giraudeau (Bloody Milk) En İyi Yeni Aktör: Nahuel Perez Biscayart (120 BPM)

Nahuel Perez Biscayart (120 BPM) En İyi Yeni Aktris: Camelia Jordana (Le Brio)

Camelia Jordana (Le Brio) Yabancı Dilde En İyi Film: Loveless

Loveless En İyi Orijinal Senaryo: Robin Campillo (120 BPM)

Robin Campillo (120 BPM) En İyi Uyarlama Senaryo: Albert Dupontel ve Pierre Lemaitre (See You Up There)

Albert Dupontel ve Pierre Lemaitre (See You Up There) En İyi Belgesel: I Am Not Your Negro

I Am Not Your Negro En İyi İlk Film: Bloody Milk

Bloody Milk En İyi Müzik: Arnaud Rebotini (120 BPM)

Arnaud Rebotini (120 BPM) En İyi Ses: Barbara

Barbara En İyi Kurgu: 120 BPM

120 BPM En İyi Görüntü Yönetmenliği: See You Up There

See You Up There En İyi Kostüm: See You Up There

See You Up There En İyi Prodüksiyon Tasarımı: See You Up There

See You Up There En İyi Animasyon: The Big Bad Fox and Other Tales

The Big Bad Fox and Other Tales En İyi Kısa Animasyon: Pepe le Morse

Pepe le Morse En İyi Kısa Film: Les Bigorneaux