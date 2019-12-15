Avrupa’nın en yüksek ateist nüfusuna sahip Çekya’dan, en koyu katolik ülkesi Polonya’ya bir belgesel ekibi giderse neler olur. 5 yıldır çekimleri ve çalışmaları devam eden Cesky Pepik, sonunda post prodüksiyona girdi…

Mockumentary tarzındaki film, özellikle polonyalı Papa II John Paul’un katolik dünyanın başına geçmesinin ardından yobazlığı biraz fazla abartan ülkenin ruh halini anlatmaya çalışıyor. Haliyle büyük bir endüstri ve medyanın sömürdüğü yayın içeriği haline gelen dini inançları, mercek altına alıyor…

Daha önce dev bir sosyal deney olarak dikkat çeken Czech Dream’i çeken ve yaratıcı tarzlarıyla fark yaratan Vít Klusák ve Filip Remunda filmin yönetmenleri ve başrol oyuncuları…