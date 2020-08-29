Chadwick Boseman ve Geride Bıraktıkları

Genç ve her açıdan erken bir ölümün ardından aklımızda kalanlar...
yazar: 29 Ağustos 2020 137 görüntüleme

Chadwick Boseman, birçok kötü olay ve ölüm yaşadığımız 2020’nin elimizden aldığı bir başka önemli isim oldu. Kanserle 4 yıldır süren mücadelesini sürdürürken, kimseye hissettirmeden mükemmel performanslar ortaya koyan Boseman, geride bıraktıklarıyla hatırlanacak.

– ABD’de ve dünyanın her yerinde azınlık olarak yaşamanın zorluklarını her geçen gün daha fazla yaşıyoruz. Zor koşullarda, hemşire bir anne ve tekstil çalışanı bir babanın üçüncü ve en küçük oğlu olarak dünyaya gelen Boseman, hayatı boyunca bu zorluklara sanatla direndi. Daha lisenin ilk yılında bir arkadaşının ölümü üzerine yazdığı tiyatro oyunu, çevresinde büyük bir etki yarattı. Kendisine yakın herkes, sinemayla ilgilenmesini söyleyince yönetmenlik okumayı seçti. Bugün sadece iyi bir oyuncuyu değil, potansiyeli çok yüksek bir yönetmeni de kaybettik. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yönetmen olabilecek birikime ve eğitime sahipti.

– Chadwick Boseman, gerçekten yaşamış, hayatları mücadele ile geçmiş, inişler ve çıkışlar yaşamış, efsane mertebesine erişmiş insanları canlandırma konusunda yönetmenlerin ilk tercihlerinden biriydi. Büyük oyunculuk yeteneğiyle birbirinden çok farklı insanları canlandırdı. Kısa oyunculuk kariyerine Jackie Robinson, James Brown, ve Thurgood Marshall biofilmlerini sığdırdı.

– Black Panther, her açıdan bir meydan okumaydı. Farklı nedenlerle sinemaya uyarlanamayan filmde başrolü oynamak çok büyük bir riskti. ABD’nin siyahlara pek iyi gözle bakmayan topluluklarının kötü bir performansta Boseman’ı yerden yere vuracakları kesindi. Siyahi toplum ise kendilerini temsil eden kahramanlarının perdede en iyi şekilde canlandırılmasını bekliyordu. Film bazı eleştiriler alsa da Boseman’ın performansı muazzamdı. Filmle ilgili çok tartışma yaşansa da genç yıldızın performansı üzerinde konuşan pek olmadı. Boseman, kısa hayatından geriye tarihe geçecek bir süper-kahraman performansı bırakmış oldu. Wakanda’nın kültürel bir fenomen haline gelmesinde önemli bir katkısı oldu.

– Alçakgönüllü oyunculuk diye bir tabir var mı bilmiyoruz. Ancak bu tanımın en iyi Chadwick Boseman’a uyacağını biliyoruz. Önüne gelen her senaryoyu oynamadı. Dikkatli bir film seçimiyle hareket etti. Bazen küçük bütçeli bağımsız filmlerde de oynadı. Önemli bir yıldız, bağımsız bir filmde oynarken yapımı genelde kendi oyunculuk şovu haline getirir. Message From The King, Draft Day, 21 Bridges gibi yapımlarda kendisini değil, senaryoyu ve filmi öne çıkardı.

– Geride bıraktığı dostları, çalışma arkadaşları, yönetmenlerinin yazdığı mesajlara bakıldığında da sadece iyi bir oyuncuyu değil, iyi bir insanı da kaybettiğimiz kolayca anlaşılıyor.

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yazar: Can Rende - Ağu 28, 2020

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