Chadwick Boseman, birçok kötü olay ve ölüm yaşadığımız 2020’nin elimizden aldığı bir başka önemli isim oldu. Kanserle 4 yıldır süren mücadelesini sürdürürken, kimseye hissettirmeden mükemmel performanslar ortaya koyan Boseman, geride bıraktıklarıyla hatırlanacak.

– ABD’de ve dünyanın her yerinde azınlık olarak yaşamanın zorluklarını her geçen gün daha fazla yaşıyoruz. Zor koşullarda, hemşire bir anne ve tekstil çalışanı bir babanın üçüncü ve en küçük oğlu olarak dünyaya gelen Boseman, hayatı boyunca bu zorluklara sanatla direndi. Daha lisenin ilk yılında bir arkadaşının ölümü üzerine yazdığı tiyatro oyunu, çevresinde büyük bir etki yarattı. Kendisine yakın herkes, sinemayla ilgilenmesini söyleyince yönetmenlik okumayı seçti. Bugün sadece iyi bir oyuncuyu değil, potansiyeli çok yüksek bir yönetmeni de kaybettik. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yönetmen olabilecek birikime ve eğitime sahipti.

– Chadwick Boseman, gerçekten yaşamış, hayatları mücadele ile geçmiş, inişler ve çıkışlar yaşamış, efsane mertebesine erişmiş insanları canlandırma konusunda yönetmenlerin ilk tercihlerinden biriydi. Büyük oyunculuk yeteneğiyle birbirinden çok farklı insanları canlandırdı. Kısa oyunculuk kariyerine Jackie Robinson, James Brown, ve Thurgood Marshall biofilmlerini sığdırdı.

– Black Panther, her açıdan bir meydan okumaydı. Farklı nedenlerle sinemaya uyarlanamayan filmde başrolü oynamak çok büyük bir riskti. ABD’nin siyahlara pek iyi gözle bakmayan topluluklarının kötü bir performansta Boseman’ı yerden yere vuracakları kesindi. Siyahi toplum ise kendilerini temsil eden kahramanlarının perdede en iyi şekilde canlandırılmasını bekliyordu. Film bazı eleştiriler alsa da Boseman’ın performansı muazzamdı. Filmle ilgili çok tartışma yaşansa da genç yıldızın performansı üzerinde konuşan pek olmadı. Boseman, kısa hayatından geriye tarihe geçecek bir süper-kahraman performansı bırakmış oldu. Wakanda’nın kültürel bir fenomen haline gelmesinde önemli bir katkısı oldu.

– Alçakgönüllü oyunculuk diye bir tabir var mı bilmiyoruz. Ancak bu tanımın en iyi Chadwick Boseman’a uyacağını biliyoruz. Önüne gelen her senaryoyu oynamadı. Dikkatli bir film seçimiyle hareket etti. Bazen küçük bütçeli bağımsız filmlerde de oynadı. Önemli bir yıldız, bağımsız bir filmde oynarken yapımı genelde kendi oyunculuk şovu haline getirir. Message From The King, Draft Day, 21 Bridges gibi yapımlarda kendisini değil, senaryoyu ve filmi öne çıkardı.

– Geride bıraktığı dostları, çalışma arkadaşları, yönetmenlerinin yazdığı mesajlara bakıldığında da sadece iyi bir oyuncuyu değil, iyi bir insanı da kaybettiğimiz kolayca anlaşılıyor.

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7 — Barack Obama (@BarackObama) 29 Ağustos 2020

This is a crushing blow. — Jordan Peele (@JordanPeele) 29 Ağustos 2020

Chadwick was such an elegant man with great integrity and tremendous talent. He inspired an entire generation to stand up and be king. Honor him by emulating him-show kindness and love to others. Share your talents in ways that impact. Always strive to be a light in the darkness. pic.twitter.com/8XRpRejnf7 — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 29 Ağustos 2020

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) 29 Ağustos 2020

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) 29 Ağustos 2020

Hard to hear about this.

Rest in love, brother.

Thank you for shining your light and sharing your talent with the world. My love and strength to your family. https://t.co/hNAWav7Cq8 — Dwayne Johnson (@TheRock) 29 Ağustos 2020

In power Eternally in power — Barry Jenkins (@BarryJenkins) 29 Ağustos 2020

Chadwick…..no words to express my devastation of losing you. Your talent, your spirit, your heart, your authenticity……..It was an honor working beside you, getting to know you….Rest well prince…May flights of angels sing thee to thy heavenly rest. I love you! 💛💛💛 pic.twitter.com/6abglPBOsh — Viola Davis (@violadavis) 29 Ağustos 2020

Breaking my twitter silence to share some beauty. This was one of my final texts from the brilliant & once-in-lifetime talent, @chadwickboseman – take this in & celebrate life. He knew how precious every moment was. Tonight the Heavens received one of its most powerful angels. pic.twitter.com/Hj8Cb1IfZS — Josh Gad (@joshgad) 29 Ağustos 2020

Heartbroken. My friend and fellow Bison Chadwick Boseman was brilliant, kind, learned, and humble. He left too early but his life made a difference. Sending my sincere condolences to his family. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) 29 Ağustos 2020

Devastating news. We lost a great one. Takoto mai rā e Āriki. #chadwickboseman — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 29 Ağustos 2020

It was the highest honor getting to work with you and getting to know you. What a generous and sincere human being. You believed in the sacred nature of the work and gave your all. Much love to your family. And much love from all of us left here. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 29 Ağustos 2020

This man was diagnosed in 2016 and yet all of this powerful work!! I'm vibrating between immense joy for him and such sadness. But the sadness takes over. Condolences to his loved ones. He lives in the mythic. Incredible. — Jeffrey Wright (@jfreewright) 29 Ağustos 2020