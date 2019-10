Bu hafta önce Pedro Almodovar, ardından Joon-Ho Bong ve Guy Ritchie yeni projeleri hakkında ilk bilgileri basınla paylaşmışlardı. Busan Film Festivali’ne katılan usta yönetmen Chan-Wook Park da sıradaki filmi hakkında konuştu. En son pek gündemde kalamayan mini dizi The Little Drummer Girl‘ü çeken Park yola bir yeniden çevrimle devam edecek. Park usta yönetmen Costa Gavras‘ın The Ax adlı korku-komedi filmini yeniden çevireceğini açıkladı. Gavras’ın Donald Westlake‘in romanından uyarladığı film çalıştığı şirketten kovulduktan sonra iki yıl boyunca işsiz kalan bir adam üzerinden kapitalizmi hicvediyor.

Park bu filmi çekmeyi çok istiyor. Henüz çekimlere başlamadığını söyleyen yetenekli yönetmen The Ax için “Bu filmle başyapıtımı yapmayı diliyorum” diyor. Park, Gavras’la eşinin bu filmin yapımcılığını üstleneceklerini, yıllardır Gavras ailesiyle birlikte bu film üzerinde çalıştığını açıkladı. Gavras ise Park’ın tüm filmlerini izlediğini, onu epey yetenekli bulduğunu, onunla çalışmanın heyecanlandırıcı olduğunu söylemiş. Gavras, Park’a Fransa’dan yardım edebildiği kadar edeceğini de belirtmiş. Park filmin çekim tarihi konusunda bir bilgi vermemiş.