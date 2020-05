Önce dönem filmi The Handmaiden‘la olumlu eleştiriler alan, daha sonra mini dizi The Little Drummer Girl‘ün tüm bölümlerini kotaran usta yönetmen Chan-wook Park‘ın sinemaya dönüşü merakla bekleniyordu. Yönetmen geçen yıl iki proje duyurmuştu. Bu projelerden ilki Craig Zahler‘ın yazdığı The Brigands of Rattlecreek, diğeri Costa Gavras‘ın filmi The Ax‘in yeniden çevrimiydi. Ama Park bu iki filmi de şimdilik rafa kaldırdı.

Yönetmenin sıradaki filmi melodrama türünde olacak. The Decision to Break Up kod adlı filmin başrolleri Koreli aktör Park Hae-il‘le Çinli aktris Tang Wei‘ye teslim edilmiş. The Film Stage’in haberine göre, bu film yönetmenin daha karanlık bir tarafını görmemize olanak tanıyacak. Park çekimlere sonbaharda başlamayı planlıyor. İşler yolunda giderse 2021’de bu filmi izleyebiliriz.