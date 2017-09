Bu yıl iki filmde, Suburbicon ve Downsizing‘te rol alan Matt Damon yeni projesini belirledi. Aktör, Charlatan adı verilen filmde 20. yüzyılda yaşamış Dr. John R. Brinkley’i oynayacak. Film, 2008’de piyasaya sürülen, kurgusal olmayan Charlatan: America’s Most Dangerous Huckster, the Man Who Pursued Him, and the Age of Flimflam kitabından uyarlanacak. Senaryoyu Brian Koppelman’la David Levien birlikte kaleme alacaklar. Filmin yönetmeni henüz belirlenmedi. Film, Brinkley’nin 1918’de Kansas’da kendi kliniğini açması, keçi yumurtalıklarını iktidarsızlığı geçirdiği yalanını uydurup erkekleri kandırması, bu yalan sayesinde zengin olmasını anlatacak. Brinkley’nin hastaları enfeksiyon geçirip birer birer ölünce hakkında dava açılır ve tarihe bir şarlatan ve katil olarak girer. Filmin 2018’e yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.