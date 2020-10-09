Son olarak Netflix’te yayınlanan I’m Thinking of Ending Things filminin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini üstlenen Charlie Kaufman, bu kez distopik bir film senaryosu üzerinde çalışıyor. Kaufman, Japon yazar Yoko Ogowa’nın romanı The Memory Place’in film adaptasyonunu kaleme alacak.

Amazon Prime’da yayınlanacağı açıklanan film, George Orwell’in romanlarındakine benzer tarzda bir konuyu işleyecek. Objelerin bir anda ortadan kaybolduğu ve insanlar tarafından unutulduğu film, Orwell’in 1984 romanındaki gibi 24 saat gözetlenen, isimsiz bir adada geçecek. Kaybolan objeleri hatırlayan insanlar ise “Anı Polisi” adı verilen özel görevliler tarafından unutturulacak.

Charlie Kaufman’ın senaryosunu yazacağı filmin yönetmenliğini ise, The Handmaid’s Tale dizisinden distopik senaryo yönetmenliği tecrübesi bulunan Emmy ödüllü Reed Morano üstlenecek. Filmde hangi oyuncuların rol alacağı ve ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.