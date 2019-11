Hollywood’ta 40 yıllık projelerin yeniden çevrimleri veya devamları gişede birer birer Titanik (gemi olan) misali batıyor. 2017’nin ödül sezonu için heyecanla kotarılan Blade Runner 2049 gişede bekleneni verememişti hatırlanacağı üzere. 35 yıllık orijinal filmin devamı olarak hazırlanan, 150 milyon dolardan fazlasına mal olan 2049 zarar etmekten kaçamamıştı (hasılatı 250 milyonda kalmıştı). Bu filmin batışından sonra Hollywood eski projeleri diriltme çabalarına hızla devam etti. Ama bu yıl için hazırlanan dört film sadece iki ayda gişede arka arkaya batarak sektörü endişelendirdi.

Gemini Man‘den başlayalım. Will Smith‘in başrolünü (başrollerini) üstlendiği bu film aslında ta 90’lardan beri hazırlık aşamasında olan çok eski bir projeydi. Jerry Bruckheimer o zamanlarda teknoloji bu film için elverişli olmadığı için filmi çektirememişti. Tarihler 2018’i gösterdiğinde projeyi son zamanlarda içine James Cameron kaçmış olan Ang Lee devralmış ama neticede Smith’e rağmen izleyici bu “eski” (demode) filme ilgi göstermedi ve film gişede iki seksen yattı. 138 milyona mal olan filmin hasılatı 169 milyonda kaldı. Zarar büyük… Paramount daha bu batışı sindirememişken Terminator: Dark Fate‘in de batışıyla neye uğradığını şaşırdı. Halbuki yeni Terminator, James Cameron ve Linda Hamilton‘ı seriye döndürmüş, diğer üç filmi silip direkt 2. filmin devamı olarak tasarlanmıştı ama onca başarısız filmden sonra izleyici bu filme de parasını yatırmak istemedi -Cameron, Hamilton ve Arnold Schwarzenegger‘e rağmen-. 185 milyon bütçeli filmin hasılatı şimdilik 205 milyon dolar. Paramount bu filmden de zarar etti.

Paramount bu iki büyük projesinin batışına ve Terminator‘ı devam ettiremeyecek olmasına üzüledursun Sony de bir diğer demode projesi Charlie’s Angels‘la şansını denemek istedi. Daha ziyade McG‘nin Cameron Diaz‘lı iki filmi bilinse de aslen Charlie’s Angels bir TV dizisi. 1976’da yayınlanan bu dizi zamanında epey sevilmiş, Hollywood yeniden çevrim batağına saplandığı 2000’lerde bu diziyi sinemaya uyarlamıştı. Fakat ikinci filmin beklenen gişeyi elde edememesi sebebiyle seri devam ettirilmemişti. Ta ki Sony şansını denemek isteyene dek… Orijinal dizi 43 yaşına bastığı bu yıla hazır hale getirilen film yukarıda andığımız diğer projeler gibi gişede hüsrana uğradı. Ama Sony, Paramount’tan daha akıllıca bir karar almış, projenin bütçesini 50 milyon dolarla sınırlamıştı (filmin batacağı anlaşılınca tanıtıma para harcanmaktan vazgeçilmiş. Fragman bu yüzden kötüydü galiba). Bu yüzden film 12-13 milyon dolar açılışla batmış olsa da zarar bir Terminator, Gemini Man kadar olmayacak. Gene de bu proje de battı. Dolayısıyla Charlie’s Angels‘ın da devamları çekilmeyecek.

Gelelim Warner Bros.’un filmi Doctor Sleep‘e. 1980 yılında vizyona giren Kubrick filmi The Shining‘in devamı olan Doctor Sleep de beklenen hasılatı elde edemedi, bu film de battı gitti. Daha ikinci haftasında unutuldu. Bütçesi açıklanmayan filmin hasılatı şimdilik 42 milyon dolar. Warner’ın It Chapter 2‘dan çok kısa bir süre sonra bir Stephen King uyarlamasını daha vizyona çıkarma kararı yanlıştı. Sony’nin bir diğer “eski serinin yeniden çevrimi” Man in Black International da, Warner’ın animasyon filmi Lego Movie 2 da bekleneni veremedi. Görüleceği üzere 40 yıllık filmlerin devamları ve-veya yeniden çevrimleri Hollywood’ta birer birer batıyor. Ama “her proje batıyor, batacak” diye bir kaide de yok. Berbat üçüncü filmden sonra seriye sil baştan başlayan George Miller/Warner, Mad Max: Fury Road‘la iyi bir hasılat elde etmişti. It ve It Chapter 2 da iyi hasılat elde etti. Jumanji: Welcome to the Jungle yılın en büyük sürprizlerinden olmuş, Star Wars’a rağmen 1 milyar sınırına yaklaşmıştı.

Fakat artık sektör de neyin tutacağını, neyin batacağını bilmiyor. Şu an kesin olan tek şey süper kahraman filmlerinin para kazandırdığı. Süper kahraman filmleri dışındaki projeler çok bilinen klasik filmlerden uyarlanmış olmalarına veya bu filmleri devam ettiriyor olmasına rağmen beklenen hasılatı elde edemeyebiliyor son hasılatlardan da anlaşılacağı üzere. Peki onca batıştan sonra Hollywood eski projeleri diriltmeyi bırakacak mı? Hayır. Hollywood denemeye devam edecek. Aralık 2020’de Dune filmi vizyona çıkarılacak. Orijinal film 1984’te vizyona girmişti. Sony 1995’te başlattığı Bad Boys serisinin üçüncü filmini 2020’de vizyona çıkarıp filmin sonunun Gemini Man gibi olmamasını umacak. 1977’de yayınlanan Fantasy Island dizisinin aynı adlı yeniden çevrimini de 2020’de izleyeceğiz. Bu arada Sony, Paramount’ın Terminator‘daki izini takip edip Ghostbuster II‘nun devamını hazırlıyor bu yıl. Bakalım yeni Ghostbusters bir önceki gibi gişede çakılacak mı? Eddie Murphy‘nin 1988’de vizyona giren filmi Coming to America‘nın devamı Coming 2 America ve 35 yaşındaki Top Gun‘ın devamı da post prodüksiyon aşamasında. Öte yandan Reese Witherspoon, Legally Blonde‘un devamını hazırlatıyor. Görüleceği üzere Hollywood yeniden çevrimlere/devamlara batışlara rağmen hızını kesmeden devam ediyor.

Bu arada yukarıda Murphy’i anarken hatırladım. Paramount, Terminator ve Gemini Man’in batışlarının ardından Beverly Hills Cop 4‘un haklarını Netflix’e sattı. En azından Paramount bu yılki yaralarını sarana dek eski filmlerini diriltmeye çalışmayacak gibi görünüyor. Hollywood’ta durum böyle. Eski filmler hızla devam ettirilse de Terminator, Gemini Man, Charlie’s Angels gibi projelerin ardı ardına batması dikkat çekici, fakat açıkçası sürpriz değil. Neticede Cameron dışında kimsenin bir Terminator filmine heyecanlanacak mecali kalmadı -o üç berbat filmden sonra-, Charlie’s Angels da öyle keza. Gemini Man 90’larda vizyona girse sevilirdi ama senaryosunun üstünden 30 koca yıl geçince filmdeki fikir çoktan demode oldu. Ama yazdığım gibi, Hollywood şansını denemeye devam edecek…