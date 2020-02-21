Bu yıl Sundance’te gösterilen ve çok iyi eleştiriler alan Charm City Kings, kamerasını kült dizi The Wire’ın geçtiği Baltimore sokaklarına çeviriyor.

Yönetmen: Angel Manuel Soto

Oyuncular: Jahi Di’Allo Winston, Meek Mill, Will Catlett, Chino Braxton, Lakeyria “Wheelie Queen” Doughty, Donielle Tremaine Hansley, Kezii Curtis, Chandler DuPont, Teyonah Parris.

Konu: Genelde gençlerin büyüme öykülerinde kötü başlayan öykülerin ana karakterimiz büyüdükçe iyiye gitmesini izleriz. Ancak filmin mekanı Baltimore sokakları olunca durum biraz karışıyor. Hem bir aile draması, hem de bir çete filmi olarak görebileceğimiz yapım, birden çok oyuncunun mükemmel performanslar sergilediği bir film olarak anılmıştı.